Otra vez contra Colapinto: Juan Pablo Montoya propuso a Checo Pérez para Alpine: "Puede darle..."

Juan Pablo Montoya, ex piloto de Fórmula 1, reavivó las críticas hacia el argentino Franco Colapinto al sugerir que Sergio "Checo" Pérez sería una mejor opción para Alpine en caso de buscar un reemplazo para Jack Doohan.

El análisis de Montoya sobre Checo y Alpine

Tras confirmarse la salida de Checo Pérez de Red Bull, el colombiano Montoya destacó el potencial del mexicano para aportar experiencia y respaldo económico a cualquier equipo. Durante una entrevista con AS Colombia, mencionó: "Checo económicamente puede darle un plus a Alpine", insinuando que su presencia podría beneficiar al equipo francés. Sin embargo, no existen señales claras de que Alpine esté considerando al mexicano como candidato para la próxima temporada.

Por otro lado, Montoya puso en duda el favoritismo que Franco Colapinto genera en Alpine, especialmente tras los elogios de Flavio Briatore. Según el colombiano, el futuro del argentino dependerá del rendimiento de Jack Doohan en las primeras carreras del 2025, ya que su continuidad estaría condicionada por los resultados.

Un historial de críticas a Colapinto

No es la primera vez que Montoya, ex piloto de Williams, cuestiona al argentino. Anteriormente, criticó los accidentes de Colapinto en el Gran Premio de Brasil, sugiriendo que su inexperiencia podría ser un problema en la Fórmula 1. Además, cuando se especulaba sobre quién sería el reemplazo de Checo Pérez en Red Bull, Montoya había propuesto a Carlos Sainz como una opción más segura, descartando a Colapinto. "No iría a por Colapinto, iría a por Carlos Sainz. No me tomaría el riesgo de poner a un novato contra Max Verstappen", expresó en ese entonces.

El futuro de Colapinto y las perspectivas de Alpine

Aunque Montoya mantiene sus reservas sobre el talento de Colapinto, Alpine parece seguir de cerca al piloto argentino. Flavio Briatore, asesor principal del equipo, destacó su desempeño en varias ocasiones, aunque dejó en claro que todo dependerá del rendimiento de Doohan al inicio de la próxima temporada.