Gatti eligió a los 4 mejores futbolistas de la historia, dejó afuera a Messi y lo liquidó: "Está lejos, jugó un..."

Hugo Gatti siempre se caracterizó por sus opiniones polémicas y su constantes provocaciones a equipos y jugadores de renombre. Lo hacía cuando era jugador y lo potenció cuando se retiró. A sabiendas de que le da más repercusión, siempre apuntó con mayor énfasis a las grandes figuras e ídolos populares. En su momento tenía en el foco de la crítica a Diego Armando Maradona, y en los últimos años le agarró una particular aversión a Lionel Messi.

Este lunes, en diálogo con La Nación, el Loco armó su top 4 de mejores jugadores de la historia, y si bien incluyó a Pelusa (al final), dejó afuera a la Pulga: "Pelé es el número uno. El segundo fue Alfredo Di Stéfano, sí. Después Johan Cruyff, que fue un fenómeno. Después vendría Diego", opinó.

Gatti no incluyó a Messi en su ranking de mejores jugadores de la historia. (Foto: EFE)

Ante la ausencia de Leo en el ranking, explicó por qué no lo incluyó: "Messi está lejos. Me encantaría decir otra cosa. No me cae mal, pero jugó en un fútbol fácil. Yo lo veía a él en un Barcelona que le pitaban todo, que nadie le daba una patada, que tenían un equipo bárbaro que jugaba para él. Pero no lo voy a negar", señaló el exarquero.

En ese sentido, se metió en la comparación entre los dos mayores ídolos de Argentina de todos los tiempos: "Messi no es lo mismo que Maradona. Diego tiene una atracción, una adoración. Messi no transmite. A mí me gusta el N° 1 que provoca, como Cristiano Ronaldo, como Diego. Si no, no es número uno", advirtió.

Gatti eligió a Ronaldo por sobre Messi. (Foto: @Cristiano)

Y se explayó más sobre la disyuntiva entre el Bicho y Leo y la vigencia de ambos en la actualidad, a sus 39 y 37 años respectivamente: "Cristiano está mejor que él, parece un pibe de 20 años, físicamente. Messi puede llegar al Mundial 2026, pero va a ser uno menos. Hoy ya es uno menos. Está jugando un fútbol de country en Estados Unidos", apuntó.

Por último, le preguntaron por qué no quiere al astro Rosarino: "No le pegaron ni una patada. Al fútbol, si te dejan jugar, como decía Alfredo Di Stéfano, jugás todos los días. Y lo dijo Alfredo Di Stéfano, que después de Pelé venía él. En cambio, a Maradona lo mataron a patadas. A Messi no le pegaron. Y a Diego le pegaban, se caía y se levantaba de nuevo. A Messi lo tocás y se queda ahí", sentenció Gatti.