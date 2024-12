El ¿guiño? de Briatore, asesor de Alpine, a Colapinto tras quedarse sin butaca: “Si un piloto no me trae resultados…”

Los 20 pilotos que estarán en 2025 en la Fórmula 1 están confirmados, pero eso no mermó la ilusión argentina de que Franco Colapinto pudiera sumarse al Gran Circo una vez comenzada la temporada. En particular, de que lo hiciera a Alpine, donde parece tener chances. Qué dijo al respecto Flavio Briatore.

Briatore, asesor de Alpine y hombre con poder de decisión en el equipo, fue siempre muy elogioso de Colapinto y llegó a decir que estaba sumamente interesado en ficharlo para 2025. Pero es cierto que Alpine, para cuando el argentino empezó a llamar la atención de todos en la Fórmula 1, ya tenía pactados a Pierre Gasly y Jack Doohan para la próxima temporada.

Briatore dejó claro que no dudará en echar a Doohan si no consigue buenos resultados. (Foto: archivo)

Por eso, cuando en las últimas horas le preguntaron a Briatore por ese panorama y una posible llegada de Colapinto, se sinceró. “Lo único seguro es la muerte”, bromeó primero. Pero luego explicó: “Vamos a empezar el año con Pierre y Jack, te lo garantizo. Después ya veremos durante la temporada. Tengo que poner el establo en condiciones para obtener resultados”.

Cabe aclarar que el australiano Jack Doohan tiene contrato solo por seis carreras, y eso podría beneficiar a Colapinto. Por eso, la siguiente frase que pronunció Briatore mantiene al pilarense a la expectativa. “Si hay un piloto que no avanza, que no me trae resultados, lo cambio. No puedes ser emocional en la F1”.

Briatore, Colapinto y María Catarineu, mánager del argentino. (Foto: Planet F1).

Gasly y Doohan serán los titulares en el Gran Premio de Australia, el primero de la temporada 2025, pero Colapinto, como piloto de reserva, aún puede seguir captando la atención de Briatore y compañía y estar a la expectativa. Ya ocupó el asiento de Logan Sargeant este año cuando los resultados de este fueron decepcionantes. ¿Podría suceder lo mismo con Doohan?