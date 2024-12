La “cruel” broma de Colapinto a la conductora de los Olimpia sobre su futuro

Franco Colapinto fue una de las figuras destacadas de los Premios Olimpia 2024. El pilarense se llevó el Olimpia de Plata en automovilismo y compartió el Olimpia de Oro con Emiliano "Dibu" Martínez. El piloto de 21 años, que este año disputó nueve Grandes Premios con la escudería Williams en la Fórmula 1, generó revuelo con su llegada y protagonizó un momento desopilante al hablar sobre su futuro en la Máxima.

Tras subir al escenario y en el momento que recibió el galardón de s rubro, la periodista Alejandra Martínez intentó obtener pistas sobre su continuidad en la F1. Con humor y una pausa estratégica, Colapinto la hizo formular la pregunta en inglés, para luego revelar que su mánager, Jamie Campbell-Walter, no estaba presente en la gala. “No vino en realidad. Está en Inglaterra”, comentó Franco desatando las risas del público. “Ay, malo. Me hizo hablar en inglés con lo que me cuesta”, reclamó Martínez, “No, pará. La rompiste toda”, buscó consolarla su interlocutor.

A pesar de las bromas, Colapinto dejó en claro su gratitud por el 2024 que vivió. “Fue un gran año. Cumplí mi sueño de estar en la Fórmula 1 y estoy agradecido con todos los que me ayudaron a lograrlo. Ojalá sigan disfrutando de este deporte, esté o no en el futuro”, declaró, dejando abierto su porvenir.

Un año de logros y emociones

Colapinto también reflexionó sobre el impacto de su presencia en la F1 para el automovilismo argentino. “Hacía muchos años que no había un argentino en la Fórmula 1, y traer este deporte de vuelta al país fue algo positivo”, expresó.

Con un Olimpia de Oro compartido con el mejor arquero del mundo de la actualidad y el reconocimiento de su esfuerzo, Colapinto cerró el año como una de las grandes promesas del deporte nacional, mientras los fanáticos esperan con ansias novedades sobre su futuro en la Máxima.

Las tres opciones de Colapinto en la F1

El futuro de Colapinto en la Fórmula 1 depende de varias variables. Las posibilidades incluyen:

Racing Bulls: ocupar la única butaca disponible en la parrilla.

Alpine: desplazar a Jack Doohan, cuyo contrato actual solo garantiza cuatro carreras más.

Williams: continuar como piloto reserva, ya que los titulares son Carlos Sainz y Alex Albon.