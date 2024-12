La chicana del presidente de Vélez a Gallardo por los rumores sobre Valentín Gómez: “Me parece que no le funciona…”

El de Valentín Gómez es un nombre que no pasa desapercibido y que cualquier equipo del fútbol argentino querría tener. Y River no es la excepción. El defensor de Vélez de 21 años, una de las figuras del equipo campeón de la Liga Profesional, está en el radar del Millonario, pero el presidente de su actual club Fabián Berlanga se encargó de bajar los humos con una chicana.

En los últimos días se conoció que el técnico Marcelo Gallardo había iniciado conversaciones con el mánager de Gómez, Hernán Reguera, y que el deseo de River de ficharlo era concreto, aunque Vélez además tenía otras dos ofertas del exterior puestas sobre la mesa.

Mirá el video

Berlanga, el mandamás de los de Liniers, fue consultado justamente por el futuro del zaguero y los rumores que lo acercan a Núñez. “Dicen que Gallardo está whatsappeando con Valentín Gómez, ¿sabes eso?”, le preguntó un periodista de ESPN. Pero Berlanga salió con humor.

“No, me parece que no le funciona el WhatsApp a Valen. Después del golpe no coordina con los dedos y no está escribiendo bien. Je”, bromeó respecto de un golpe en la cabeza que sufrió en el partido ante Huracán. Valentín Gómez estuvo cerca de ir a River en el último mercado de pases y la dirigencia encabezada por Jorge Brito insistirá este verano.

Sobre el final del breve diálogo, Berlanga lanzó otra bomba que puede complicar los planes de cualquier pretendiente. “Seguramente hable con Valen (Gómez) y Fernando, el papá, y posiblemente elevemos la cláusula”, explicó sobre un monto que hoy está fijado en 10 millones de dólares.