Gustavo Costas confirmó junto a Milito y Saja su continuidad como DT de Racing: "No nos podemos conformar con..."

Gustavo Costas dejó este 2024 su nombre marcado a fuego en la historia de Racing. Ídolo como jugador y apasionado fanático, logró llevar al equipo de sus amores a ganar la Copa Sudamericana, su primer título internacional después de 36 años. Sin embargo, pese a sus logros y la gran identificación que logró forjar con la hinchada, su continuidad en el cargo no era segura, y esta situación dejó en vilo a todo el pueblo racinguista durante las últimas semanas.

Tras varios días de incertidumbre, este viernes se logró un acuerdo contractual y confirmó su renovación como DT de la Academia para el 2025. La noticia fue anunciada en la sala de conferencias del club por el mismo entrenador, acompañado del flamante nuevo presidente, Diego Milito, y su director deportivo, Sebastián Saja, dos referentes del cuadro blanquiceleste en la última década.

Las declaraciones de Costas tras anunciar su continuidad como DT

"Después de haber armado un grupo bárbaro, no tengo que esperar para volver a armarlo, explicar cuestiones tácticas. Los jugadores ya saben lo que queremos. Logramos un equipo que se compromete con el escudo, con la camiseta, con la gente, que va para adelante. Estoy contento, feliz de quedarme, de estar en casa de nuevo y de seguir. Ahora tenemos que poner la vara más alta que nunca", declaró Costas tras el anuncio.

"Como hemos dicho y prometido, después de nuestra asunción, lo de Gustavo era nuestra prioridad, y así lo cumplimos. Hemos hecho un gran esfuerzo para poder hacer que Gustavo esté contento y continúe siendo nuestro entrenador. Sa lo ha ganado, se lo ha merecido, y le deseamos lo mejor para que todos juntos podamos lograr los objetivos que tenemos por delante", apuntó al respecto Milito.

En ese sentido, Costas habló de lo que hubiera sucedido si no llegaban a un acuerdo: "Si yo me hubiese ido, iba a apoyar de cabeza igual. Para mi lo más importante es Racing". Y, pensando en lo que se viene, advirtió: "No nos podemos conformar con haber ganado la sudamericana. Tenemos que seguir para adelante, al que tiene una camiseta distinta a la nuestra, ganarle, y seguir llevando a Racing para allá arriba", sentenció.