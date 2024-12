El fixture de Independiente Rivadavia en la Liga Profesional 2025

En Independiente Rivadavia siguieron bien de cerca el sorteo de la próxima Liga Profesional. Con el plantel licenciado hasta el 6 de enero, los dirigidos por Alfredo Berti se enteraron en sus vacaciones del mapa para la próxima temporada. Emparejado en la Zona A, la Lepra tendrá un grupo complicado más el interzonal ante Godoy Cruz.

Además del duelo tan esperado ante el Tomba pactado para la fecha 12, en su camino tendrá que medirse con Boca Juniors, Racing Club, Estudiantes de la Plata, Argentinos, Aldosivi, Central Córdoba (SE), Banfield, Barracas, Belgrano, Defensa, Huracán, Unión, Newell's y Tigre.

Lepra y Tomba, cara a cara en la fecha 12.

El estreno en la próxima temporada será el fin de semana del 26 de enero visitando en Rosario a Newell's. Luego debutará en el Bautista Gargantini como local de Barracas Central. Belgrano en Córdoba, Estudiantes de la Plata en casa y la visita a la Bombonera completan los primeros cinco encuentros.

El fixture de completo de Independiente Rivadavia

Fecha 1 vs Newell's (V)

Fecha 2 vs Barracas Central (L)

Fecha 3 vs Belgrano (V)

Fecha 4 vs Estudiantes de la Plata (L)

Fecha 5 vs Boca Juniors (V)

Fecha 6 vs Tigre (L)

Fecha 7 vs Argentinos (V)

Fecha 8 vs Lanús (L)

Fecha 9 vs Unión (L)

Fecha 10 vs Huracán (V)

Fecha 11 vs Racing Club (L)

Fecha 12 vs Godoy Cruz (V)

Fecha 13 vs Banfield (V)

Fecha 14 vs Aldosivi (L)

Fecha 15 vs Central Córdoba (V)

Fecha 16 vs Defensa y Justicia (L)