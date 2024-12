El fixture de Godoy Cruz en la Liga Profesional 2025

Luego de haber finalizado el 2024 con el boleto asegurado para la próxima Sudamericana, Godoy Cruz ya tiene su hoja de ruta para lo que será la Liga Profesional 2025. Mientras se espera la confirmación en el cargo de Pedernera y el plantel descansa hasta los primeros días del próximo año, se confirmó que el Tomba tendrá una zona de alta exigencia, en donde tendrá clásico ante San Martín de San Juan y el interzonal con la Lepra.

Sin lugar a dudas, el duelo más esperado de todos (y el primero que ven los hinchas) es frente a Independiente Rivadavia, el cual está previsto para la fecha 12 en cancha del Expreso. Además, dos semanas más tarde tendrá que enfrentarse con el Verdinegro en condición de visitante.

Godoy Cruz tendrá dos clásicos y varios desafíos de renombre. (Prensa Godoy Cruz)

Más allá de los derbis que tendrá que afrontar, el Bodeguero también tendrá paradas complicadas al tener que medirse con River, San Lorenzo, Independiente de Avellaneda, Vélez Sarsfield (último campeón) y Talleres de Córdoba (animador del torneo), entre otros de renombre.

En cuanto al calendario, Godoy Cruz debutará en Mendoza frente a Rosario Central el fin de semana del 26 de enero, mientras que una fecha más tarde llegará el momento de visitar a Sarmiento de Junín. Las primeras cinco jornadas se completarán con los cruces ante Talleres (L) Gimnasia de La Plata (V) y River Plate (L).

El fixture de completo de Godoy Cruz

Fecha 1 vs Rosario Central (L)

Fecha 2 vs Sarmiento (V)

Fecha 3 vs Talleres (L)

Fecha 4 vs Gimnasia de La Plata (V)

Fecha 5 vs River Plate (L)

Fecha 6 vs Vélez (V)

Fecha 7 vs Platense (L)

Fecha 8 vs Barracas Central (V)

Fecha 9 vs Instituto (V)

Fecha 10 vs San Lorenzo (L)

Fecha 11 vs Independiente (V)

Fecha 12 vs Independiente Rivadavia (V)

Fecha 13 vs Lanús (L)

Fecha 14 vs San Martín SJ (V)

Fecha 15 vs Atlético Tucumán (L)

Fecha 16 vs Riestra (V)