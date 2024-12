Pipa Benedetto recordó la final de Madrid y la foto sacándole la lengua a Montiel: "Yo nunca..."

Darío Benedetto, para bien o para mal, es uno de los nombres más resonantes que pasaron por Boca Juniors en los últimos años. Su última etapa en el club no fue muy buena, con poca participación y casi sin gol, pero con muchos problemas extrafutbolísticos con la dirigencia y Diego Martínez. Todo eso desembocó a que a mediados de este 2024 terminara yéndose por la puerta de atrás de manera problemática, sin poder despedirse del modo que el hubiera deseado.

Sus mejores momentos en el Xeneize fueron, sin dudas, de 2016 a 2019, años en los que tuvo una gran producción goleadores y fue considerado incluso para jugar en la Selección argentina. Un año que sin duda quedó en la memoria de todos fue el 2018, en el que tuvo una participación clave en aquel equipo de Guillermo Barros Schelotto para llegar a la final de la Copa Libertadores ante River Plate, marcando un gol tanto en la ida en la Bombonera como en la vuelta en Madrid.

El gol de Benedetto a River en la final de Madrid

"Fue buenísima. Era un sueño para mí poder jugar dos finales. No se me dio poder ganar la Copa con Boca. Fue increíble cómo se vivió, los quilombos que pasaron, terminar jugando en Madrid. Fue hermoso. No cualquiera juega una final y no cualquiera juega esa final", recordó el Pipa este jueves en diálogo con Sofi Martínez para La Nación respecto de aquella increíble definición, que terminó con la victoria y consagración del Millonario.

Una de las grandes imágenes de aquel partido en el Bernabéu fue la foto de él sacándole la lengua en una aparente burla a Gonzalo Montiel luego de anotar su gol. "Con el tema del meme ese de la lengua, yo nunca saqué la lengua. Cuando yo hago el gol, Montiel me choca y yo me muerdo la lengua como diciendo: ‘¿Qué hacés? Te voy a matar’. Cuando sacan la foto parece que le saco la lengua. ¿Cómo le voy a sacar la lengua? No soy tan boludo, faltaba un montón todavía", aseguró el delantero.

Sin embargo, señaló que, a pesar de todo y de las burlas que se ganó a partir de aquel gesto, a 6 años de la final, se toma el asunto con humor: "Quedó el meme y después me cagaba de risa. Mismo con amigos, eh. Tengo amigos de River. Ahora jodemos con la final de Madrid y nos cagamos de risa", reveló Benedetto.