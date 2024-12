La fuerte carta de Andrés Ibarra al cumplirse un año de las elecciones en Boca: "Riquelme está bajando la..."

En un nuevo aniversario de las últimas elecciones en Boca Juniors, el ex candidato de la oposición Andrés Ibarra cuestionó duramente la gestión de Juan Román Riquelme al frente del club en una carta abierta. En la misma, expresó su preocupación por lo que considera una pérdida de la identidad y exigencia histórica de la institución: "Román, como jugador, nos llevó a la cima del mundo, pero como dirigente está desdibujando la esencia de Boca".

Uno de los principales puntos de crítica fue la falta de logros internacionales bajo la gestión del 10, donde señaló la ausencia de títulos continentales y la no clasificación a la Copa Libertadores 2024 como hechos "inadmisibles" en un club de la jerarquía del Xeneize.

"En Boca, la vara siempre fue ganar Libertadores y contar con planteles de primer nivel. Hoy estamos lejos de eso debido a mercados de pases mal planificados y decisiones que no reflejan la grandeza de este escudo", expresó, subrayando la necesidad de una dirección más "ambiciosa".

El ex candidato también puso el foco en las promesas "incumplidas" relacionadas con la ampliación de la Bombonera, uno de los temas más sensibles para los socios e hinchas del club. Recordó que Riquelme, durante la campaña, había asegurado que trabajaría para convencer a los vecinos y avanzar en el proyecto de ampliación, pero que hoy esas palabras quedaron en el olvido: "Hace un año prometía tocar puertas, ahora dice que no lo hará. Esa falta de coherencia afecta directamente a los socios, que siguen enfrentando largas filas y filtros para poder entrar al estadio".

Además, Ibarra hizo un llamado a la hinchada para que no baje sus exigencias hacia el club: "Boca se construyó sobre la base de no conformarse nunca, y si nosotros no le exigimos, nadie lo hará". En este sentido, destacó que la historia del club está marcada por su grandeza y que es fundamental no aceptar estándares menores a "los que Boca merece".

El mensaje de Andrés Ibarra concluyó con un pedido directo a Riquelme: "Te pedimos que recuperes la esencia del jugador que fuiste y respetes las promesas que hiciste al asumir este rol", sentenció.

