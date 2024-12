Filtraron los duelos de Copa de Liga, la mala noticia para el derbi mendocino

Tras el cierre de la Liga Profesional 2024, la AFA ya comenzó a diagramar lo que será la temporada 2025 en la máxima categoría del fútbol argentino, en donde volverán a competir 30 equipos. Con el objetivo de jugar dos torneos con formatos similares al de la Copa de la Liga de este año, el ente presidido por Claudio Tapia comenzó a organizar cómo serán los emparejamientos de cada equipo en el año. Este miércoles se filtró la información y los representantes de nuestra provincia recibieron una muy mala noticia en relación a los clásicos.

Con este sistema de competencia habrá dos grupos de quince, en donde todos los equipos jugarán contra los 14 rivales de su zona, contra su emparejamiento (fecha de los clásicos) y un partido más contra otro elenco de la zona contraria. Ante esta situación, existía la posibilidad de que Godoy Cruz e Independiente Rivadavia se vean las caras en dicha jornada, aunque todo parece indicar que esa opción quedará descartada.

Según la información brindada por el periodista Esteban Edul, el Tomba jugaría en la fecha de los derbis frente a Instituto de Córdoba, mientras que la Lepra hará lo propio contra Unión de Santa Fe, un hecho insólito que se vuelve a reiterar en la máxima categoría del fútbol argentino, ya que en este 2024 se disputaron estos mismos duelos en los cruces interzonales.

Según la información filtrada, la Lepra y el Tomba no jugarían en la fecha de clásicos. (MDZ Deportes)

Teniendo en cuenta que los dos equipos pertenecen a Mendoza, la AFA tomó la decisión de hacer un nuevo emparejamiento con clubes de otra provincia, negándole la posibilidad a los equipos y sus fanáticos de vivir un clásico más que esperado. A su vez, la situación se vuelve más insólita si se toma en cuenta que San Martín de San Juan (considerado un clásico del Expreso y los Azules), recién ascendido, chocará con Aldosivi de Mar del Plata.

Lo que llama aún más la atención es que la AFA volvió a realizar estas excepciones únicamente con los dos conjuntos mendocinos, mientras que el resto de los clásicos se mantendrían intactos: Boca vs River, Independiente vs Racing, Rosario Central vs Newell´s, Lanús vs Banfield, Belgrano vs Talleres, entre otros.

En vez de enfrentarse entre sí, la Lepra chocaría con Unión y el Tomba con Instituto. (Prensa CSIR)

El sorteo de los campeonatos se llevará a cabo este viernes y allí se dará a conocer el formato definitivo de competencia, más la información correspondiente a los cruces en la fecha de clásicos y el partido extra que se jugará ante otro rival de la zona contraria.