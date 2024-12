Dibu Martínez reveló qué hará con su carrera si gana el Mundial 2026 y es un bombazo: "Lo prometo"

Aún se recuerda como si fuese ayer. Este miércoles, 18 de diciembre, se cumple el segundo aniversario de la coronación de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. Aquella jornada, no apta para cardíacos, quedará en la memoria de los hinchas por la masterclass que el equipo de Lionel Scaloni brindó ante una Francia que contaba con un intratable Kylian Mbappé, que pese a su hat-trick se quedó en las puertas del bicampeonato. El doblete de Lionel Messi, el golazo de Ángel Di María y la histórica atajada del Dibu Martínez son apenas algunos de los momentos que quedarán grabados a fuego en la memoria de los fanáticos.

El arquero del Aston Villa y de la Selección argentina es una de las grandes figuras del fútbol y el pasado martes lo demostró al ganar el premio al mejor arquero de la temporada en los The Best, trofeo que la FIFA otorga al mejor portero del año, tras sus grandes atajadas en la Premier League, Copa América, Champions League y Eliminatorias Sudamericanas. El marplatense junto a Gonzalo Montiel, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Lautaro Martínez grabaron un contenido para AFA Estudio en conmemoración al segundo aniversario de la obtención de la Selección Argentina en Qatar 2022.

El Dibu recordó la atajada contra Kolo Muani

En medio de los recuerdos de aquel hito histórico, el Dibu lanzó una frase que dejó boquiabiertos a todos los amantes del fútbol en caso de lograr el bicampeonato del mundo en el Mundial 2026: “¿Hay alguna selección que haya ganado dos Copas del Mundo seguidas? Si ganamos el Mundial en 2026 me retiro, te lo prometo", sentenció. Además, agregó: “Voy a tener 33 años, un pendejo (risas). Si empecé a jugar a los 30… (en alusión al protagonismo que tomó)”.

Por otra parte, Martínez recordó la atajada que quedó en la memoria de todos los argentinos. En el minuto 121 de la final ante Francia, Kolo Muani se fue mano a mano con el arquero del Aston Villa pero el Dibu, con una atajada formidable con el pie, evitó que los Galos se consagraran bicampeones del mundo. Ahora, el arquero brindó más detalles sobre ese momento: “Te juro que atajé muchas mejores pelotas que esa. En esta cerré los ojos y dije `por favor reventame la cara".

Luego añadió: “Desconfiar de la defensa me dejó estar listo. Cuando se lo come a Ota (por Nicolás Otamendi), me puse de frente y en diagonal a él. La pelota estaba picando y por eso levanté los brazos, porque lo normal es que los ponga abajo. Un orto…”, cerró entre risas.