Tras el cierre de la Lepra, Romero confesó qué quiere para su futuro

Independiente Rivadavia cerró un 2024 que quedará en la historia grande del club. Más allá de la resolución de la AFA, que anuló los descensos de esta temporada, La Lepra metió un gran sprint final, quedó fuera de la zona de descenso directo en los promedios y comenzará con un poco más de aire el 2025. Una de los responsables de este buen momento de los Azules es Franco Romero, mediocampista que se convirtió en una pieza clave para Berti, quien habló con MDZ al respecto de su futuro.

Es que el volante, que ya es una de los futbolistas más queridos por el público leproso, finalizó su préstamo en el club del parque General San Martín y en 2025 deberá regresar a Defensa y Justicia, el dueño de su pase. Más allá de esta situación, Romero dejó en claro cuál es su deseo para lo que viene.

Franco Romero aclaró lo que quiere para su futuro. (Santi Tagua/MDZ)

Al respecto de su futuro futbolístico, el nacido en La Plata soltó: "Si me puedo quedar, me voy a quedar. Pero eso no depende de mí, depende de los dirigentes. Yo tengo contrato con otro club, asique depende más de un acuerdo de club que de mí" expresando su anhelo de poder continuar en Independiente Rivadavia.

Luego explicó: "Mis ganas obviamente que están y mi cariño con el club obviamente que va a estar siempre". A pesar de que su intención es seguir en Mendoza, el mediocampista no le cerró las puertas a la institución para otra etapa: "Si no es ahora será en otro momento".

Por lo pronto, Franco Romero deberá regresar al Halcón de Varela para comenzar con los trabajos de preparación a principios de año, al menos que los dirigentes mendocinos realicen una oferta formal para poder contar con sus servicios.