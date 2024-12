Pipa Benedetto reveló en qué equipo argentino se quiere retirar ¡y no es Boca!: “Se lo prometí a mi hijo”

Darío Benedetto volvió a posicionarse en el centro del mundo Boca luego de su visita a la Bombonera, el pasado sábado, en el marco del clásico ante Independiente. Durante los 90 minutos que duró el encuentro el Pipa dijo presente en una de las cabeceras del estadio, junto a La 12.

Luego de que se viralizaran las imágenes el actual futbolista del Querétaro, que fue parte del actual proceso del Xeneize y emigró del club en el último mercado de pases, enfrentó los micrófonos del diario La Nación y habló de todo. Además de referirse a lo que fue la salida del club de sus amores, sorprendió al revelar la promesa que le hizo a su hijo.

Benedetto abandonó Boca en el último mercado de pases.

Para comenzar, dejando en claro el principal motivo de la salida de Boca, contó: "Si yo no estoy cómodo en un lugar, yo no me quedo. Por más que sea Boca". Sobre esto, añadió: "Yo me veía retirándome en Boca. Cosas del fútbol, qué va a ser... Pero mi cabeza me pedía: 'por favor, salí de ahí, salí de ahí'".

"Me dolió en el alma salir de ahí, pero preferí evitar problemas o mandarme alguna cagada", contó Benedetto, quien en su última etapa terminó siendo colgado por Diego Martínez, con quien tuvo un importante cruce luego de la fiesta de cumpleaños que había realizado la noche previa a un entrenamiento.

El Pipa jugó la Primera B Nacional con el Halcón.

Para finalizar sobre este tema, el delantero sentenció: "No quiero meterme en el Mundo Boca porque no me interesa en este momento, pero la pasé mal varias veces. Quise agarrar del cogote a varios. Me contuve y dije: 'Voy a terminar bien'. Yo sabía que si me quedaban seis meses, iba a hablar con Román para que me diera una mano para salir".

A la hora de revelar la promesa que le realizó a su hijo, sobre el club en el cual le gustaría ponerle punto final a su carrera como futbolista profesional, Benedetto sorprendió: "Le prometí a mi hijo retirarme en Defensa y Justicia". Luego de su debut en Arsenal en 2007, el Pipa fue cedido a préstamo al Halcón de Varela, con quien disputó el torneo de la Primera B Nacional. En Florencio Varela, en 2010, convirtió dos goles y aportó una asistencia en 24 partidos.