La desgarradora carta que escribió Nadal a un mes de su retiro del tenis: “El dolor es mi gran maestro”

El tenis lo extraña tanto como lo llora, hoy, después de leer su carta. Pasó casi un mes desde que Rafael Nadal perdió el dobles por Copa Davis junto a Carlos Alcaraz ante Países Bajos y se despidió del tenis profesional. Pero este martes emocionó a todos con un texto destinado al sitio The Players Tribune en el que abre su corazón y se expone como nunca antes.

“El tenis es un deporte que mentalmente exige mucho de ti, pero hay muchos momentos de alegría que nunca olvidaré”, comenzó el zurdo de Manacor, antes de repasar varios de sus títulos en el circuito, que alcanzan la cifra de 92. El 14 veces campeón de Roland Garros se sinceró respecto la fiereza que siempre lo caracterizó: “Durante 30 años, la imagen que transmitía al mundo no siempre era lo que sentía por dentro. Honestamente, siempre he estado nervioso antes de cada partido que he jugado, eso nunca se va. Cada noche antes de un partido me iba a la cama sintiendo que podía perder”.

Nadal, en su último Roland Garros, en el que perdió en primera ronda ante Zverev. (Foto: archivo)

También habló sobre sus dolores, una constante a lo largo de sus 20 años de carrera. “El dolor es uno de los grandes maestros de la vida. Me lesioné cuando tenía 17 años y me dijeron que probablemente nunca volvería a jugar al tenis profesional”, confesó Rafa. Y narró una época en la que, siendo adolescente, le descubrieron una condición que lo perseguiría toda la vida y por la cual se operaría recién en 2022. “Aprendí que las cosas pueden terminar en un instante. No era solo una pequeña fractura en mi pie, se trataba de una enfermedad. Una enfermedad sin cura, solo se podía gestionar: Síndrome de Muller-Weiss. ¿Qué significa eso? Pasas de la mayor alegría, la victoria, a despertarte al día siguiente sin poder caminar”.

Y le dedicó un párrafo especial a su padre Sebastián: “Pasé muchos días en casa llorando, pero fue una gran lección de humildad, y tuve la suerte de tener un padre — la verdadera influencia que he tenido en mi vida — que siempre fue muy positivo. “Encontraremos una solución”, dijo. “Y si no la encontramos, hay otras cosas en la vida fuera del tenis”. El exnúmero 1 continuó: “Al escuchar esas palabras, casi no podía procesarlas, pero gracias a Dios, después de mucho dolor, cirugías, rehabilitación y lágrimas, se encontró una solución, y durante todos estos años, pude seguir luchando a través de ello”.

Rafa y una resiliencia que lo definió desde los 17 años. (Foto: archivo)

También habló de sus aprendizajes y su mirada de la vida: “En los buenos momentos nunca pensé que era Superman y en los malos nunca pensé que era un fracasado”, escribió Nadal. “Lo que te hace crecer como persona es la vida misma: los fracasos, los nervios, el dolor, la alegría, el proceso de despertar cada día y tratar de ser un poco mejor para lograr tus metas”.

Con 38 años, uno de los exponentes del Big 3 ya es una enorme leyenda del tenis, pero su retiro no le ha prohibido seguir conmoviendo a sus fanáticos. “Durante más de 30 años he dado todo lo que podía a este juego. A cambio, he recibido alegría y felicidad. Alegría y felicidad, amor y amistad, y mucho más. Sinceramente, Rafa”, cerró quien tal vez sea el deportista español más importante de la historia.