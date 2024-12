Berti: ovación, su mirada de la jugada polémica y el pedido a los dirigentes

El empate con Deportivo Riestra dejó gusto a poco en Independiente Rivadavia. Es que la chance de poder ganarlo estuvo en la palma de la mano, con ese gol de Cardillo que el VAR terminó anulando luego de varios minutos de confusión. Alfredo Berti, el padre de la criatura y uno de los responsable de la levantada azul, se refirió a la polémica de la noche y a varios temas pensando en lo que viene.

El entrenador de la Lepra fue, por lejos, el más ovacionado en la previa. Cuando su nombre tronó en el Bautista Gargantini, los aplausos bajaron en cantidad desde todas las cabeceras. La gente lo ama y el Loco sabe que ese cariño, sumado al nivel del equipo, le aumentan el crédito en un club que lo adoptó como propio.

"Ojalá que Villa pueda quedarse", pidió el DT.

Claro que luego llegó el momento del descargo, tras la duda del tanto que no fue y la victoria que se negó: "Tengo que revisarla, vi lo que vieron ustedes. La verdad que no sé lo que cobró. Tengo que ver el reglamento, a lo mejor que hay cosas nuevas y lo desconozco y no quiero hablar de más".

Con cuatro victorias en fila y un empate en el cierre, Berti terminó más que satisfecho con el sprint final: "Estamos muy contentos, queríamos llegar al final con el objetivo cumplido y pudimos lograrlo. Es todo mérito de los jugadores, quienes se lo propusieron y lo alcanzaron", dijo el DT.

Pensando en lo que viene, el director técnico trazó la meta a cumplir para 2025, pedido a los dirigentes del club de por medio: "Queremos pelar y estar entre los diez primeros del fútbol argentino. Necesitamos dos refuerzos por puesto porque se viene un torneo largo por delante", cerró.