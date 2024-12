Ancelotti le ganó a Scaloni como mejor DT del año en los FIFA The Best 2024

Este martes se entregaron en Qatar los premios FIFA The Best 2024, que reconocen lo hecho por los distintos protagonistas del fútbol entre el 23 de agosto del 2023 y el 10 de agosto del 2024. Una de las categorías que más expectativas generaba era el del mejor entrenador del mundo, el cual se lo terminó llevando Carlo Ancelotti, quien, a diferencia de otros galardonados, recibió el trofeo allí mismo puesto que se encontraba en el país para disputar este miércoles la Intercontinental con el Real Madrid frente a Pachuca.

El estratega de la Casa Blanca no la tenía fácil, ya que competía con otros pesos pesados como Lionel Scaloni (ganador de la Copa América con Argentina), Luis de la Fuente (campeón de la Eurocopa con España), el siempre candidato Pep Guardiola (Manchester City), y la gran sorpresa del último año, Xabi Alonso (con el Bayer Leverkusen se alzó con la Bundesliga y Copa de Alemania, ambas de manera invicta, y estuvo cerca de lograrlo también en la Europa League).

Sin embargo, Carletto pudo imponerse sobre los demás por la gran temporada 2023/24 que tuvo con el Real Madrid, en la que se consagró tanto en LaLiga y la Supercopa de España, así como en la Champions League. Fueron 55 partidos entre todas las competencias, de los que ganó 41, empató 12 y perdió solamente 2.

Es la primera vez que el italiano gana el The Best, habiendo sido nominado anteriormente solo en 2022, el cual perdió ante Scaloni. En esta oportunidad, tuvo su revancha. Los demás técnicos premiados fueron Claudio Ranieri (2016), Zinedine Zidane (2017), Didier Deschamps (2018), Jürgen Klopp en dos ocasiones (2019 y 2020), Thomas Tuchel (2021) y Guardiola (2023).

"Veo muchas caras familiares hoy aquí. Quiero compartir esto con el club, con mi presidente y con mis jugadores, los del mejor club del mundo. No siempre me escuchan, eso es un mito, pero muchas gracias. Empecé jugando al fútbol hace 48 años y me ha dado mucho. Muchas emociones positivas, algunas negativas, pero gracias a este deporte sigo vivo", declaró Ancelotti cuando subió al escenario a recibir el premio.