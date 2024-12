La valiente confesión de Aquino tras salir campeón con Vélez: “De más chico hacía cosas que…”

Claudio Aquino fue, sin dudas, una de las claves del Vélez campeón de la Liga Profesional. No solamente por su gol ante Huracán, que encaminó la vuelta olímpica para el club tras 11 años, sino por lo demostrado a lo largo de la temporada donde se convirtió en uno de los pilares de Gustavo Quinteros.

Tras el partido el mediocampista de 33 años enfrentó los micrófonos y no dejó tema sin tocar. Al ser consultado sobre su gran reposicionamiento en el fútbol argentino, el número 22 no dudó y realizó una valiente confesión sobre el cambio que tuvo en su carrera profesional.

La confesión de Aquino tras el título

"Me ha costado cuando era más chico, por ahí hacía cosas que no eran de jugador profesional. Hay que hacerse cargo y aceptar las cosas. Por ahí uno dice a veces que no juega porque el entrenador, los dirigentes o los hinchas no lo querían. Hay que hacerse cargo de lo que uno hizo mal", comenzó Aquino.

Posteriormente, sobre aquellos en los que se apoya para hoy ser figura del Vélez campeón, completó: "Hoy estoy más maduro, pienso las cosas diferentes. Mi familia, mis hijos y mi mujer me han ayudado a ser el Claudio que soy hoy. Hoy estoy disfrutando de lo que es el fútbol que es lo que más amo".

Para finalizar, sobre su futuro contractual (tiene vínculo hasta finales del corriente mes), Aquino sentenció: “Todavía queda un partido más, un par de días más. La dirigencia va a sentarse a hablar conmigo. Me trataron muy bien desde el primer día, la gente también. Corearon mi nombre cuando salí, y eso no es fácil en un club tan grande como Vélez. Creo que demostré dentro de la cancha por qué la gente de Vélez me tiene este cariño. En estos días vamos a hablar y ver qué pasa”.