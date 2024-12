Joaquín García reveló por qué “cargó” a un jugador de Huracán parándose arriba de la pelota: “Lo hice porque…”

Vélez fue ampliamente superior de principio a fin y venció cómodamente a un Huracán que no estuvo a la altura de las circunstancias. Los goles de Claudio Aquino y Damián Fernández le dieron al Fortín la victoria necesaria para dar la vuelta olímpica en el José Amalfitani.

La provocación de García

Tal fue la diferencia dentro del campo de juego que en más de una ocasión desde los cuatro sectores del estadio bajó el típico "Ooole, ooole, ooole..." ante la cantidad de pases que acumulaba el dueño de casa. Uno de estos, promediando el complemento, fue protagonizado por Joaquín García.

El lateral por derecha de Vélez tocó para Aquino y se abrió a la banda. Tras volver a recibir, miró al frente y se paró arriba de la

pelota con sus dos pies, provocando la ovación de los hinchas presentes. Como era de esperarse el clip se viralizó en las redes sociales y causó comentarios divididos.

La explicación de García sobre su provocación

En medio de los festejos, el hombre surgido de la cantera del Fortín fue consultado por esta situación y no dudó en revelar el motivo por el que lo hizo."La verdad que no, no me se ocurrió en el momento. Lo venía pensando. Me preguntaron bastante y pido disculpas a la gente de Huracán. No me gusta faltar el respeto y para mí eso es una falta de respeto".

"Lo hice porque justamente venía Alarcón a marcarme y habló antes del partido. Desde la mitad del torneo que viene hablando y esa es otra de las cosas que no me gustan porque vos tenés que demostrar adentro de la cancha. Y nosotros hoy demostramos adentro de la cancha", sentenció García.