El sanjuanino Viví Jurando bajó el telón de una muy mala temporada de carreras en Mendoza

Viví Jurando ratificó su gran momento y se quedó con el Clásico “Clausura”, prueba estelar de la jornada de carreras disputada hoy en Mendoza. La victoria del representante de San Juan marcó el fin de una temporada de carreras que será recordada como una de las peores de los últimos tiempos. La falta de público en las tribunas, el recorte de jornadas durante el año y la falta de espectáculos de nivel fueron una constante de este 2024. La dirigencia no tuvo “cintura” para lograr buenos resultados y la familia del turf sufrió estas deficiencias, a lo largo de todos los meses del año.



Hoy el Hipódromo de Mendoza ofrece muchos testimonios de gente que realmente está cansada de tantas malas decisiones. Los profesionales se muestran totalmente desmotivados. Los propietarios no compran caballos (hay muy pocos potrillos para 2025) y el público no acompaña (hoy se vivió otra jornada de tribunas casi vacías). Todo esto es el fiel reflejo de lo mal que se ha trabajado durante el 2024 en el Hipódromo (en todos los ámbitos).

Lo más preocupante para la familia del turf es la falta de proyección de cara a lo que viene. En principio ya se anunció que en 2025 habrá menos jornadas que este año (otra noticia poco alentadora).



El turf mendocino necesita un cambio radical y su dirigencia parece no percibirlo. Ojalá la situación no siga empeorando. Realmente cuesta creer que se pueda repetir un año tan malo como este (pero queda claro que en el contexto actual en el cual está inmersa la actividad, todo es posible).

Viví jurando en el clásico

Tal como adelantamos, Viví Jurando fue la gran figura de prueba la central del día. El hijo de Jurabas Tú, de siete años, ratificó su gran momento y cerró el año ganando el Clausura mendocino. El representante de la caballeriza sanjuanino El Rezongón venció de punta a punta y ratificó su gran momento (ya había ganado en Mendoza y venía de ser tercero en el Clásico de Río IV).



El ganador empleó el notable registró de 2’ 2” 4/5 para veinte cuadras y sacó pasaje para el Dupuy (de La Punta) y el Vendimia (de Mendoza), las dos carreras más trascendentales que tendrá el turf cuyano en la primera parte de la próxima temporada.



El vencedor contó con la conducción de Gerardo Tempesti, otro que tuvo un gran año, y terminó doblegando por cuatro cuerpos y medio a Code Breaker.



PINE GAP EN EL CORTO

En el clásico corto del día (disputado sobre 1100 metros) la victoria también se fue para San Juan. En este caso de la mano del regular Pine Gap. El pupilo de Juan Manuel Luna dejó en el camino a la buena de Emper Way y marcó 1’ 5” para once cuadras (otro gran registro).



BELLACO SONG DE PUNTA A PUNTA EN LA MILLA

El mendocino Bellaco Song se quedó con el clásico de la milla de la jornada. También de punta a punta, el pupilo de Abrales ratificó que es de los mejores animales para la media distancia de la zona Cuyo.



EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura de la jornada quedará en poder de Facundo Campos, quien obtuvo un muy buen doblete de victorias (Doña Dark y Stressed Out) y además terminó ganando la estadística de jockeys en carreras largas.

Lo que viene

La próxima jornada de carreras en Mendoza será disputada en el mes de febrero de 2025, aunque aún no se ha confirmado la posible fecha.



1ra carrera

Premio: “PICCOLO VELOCE (2022)”- (Extraoficial) – 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CRAZY ABBY 54 L. Domínguez

2° SMART MOON 54 D. Ledesma v/mínima

U° AKAPANA 54 J. Gómez 6 cpos

No corrieron: (1) EL PAPUCHO, (3) ESTRELLITA DASH. Dividendo del Ganador: $ 392,15. Tiempo: 34” 3/5. Por: Emperor Richard y Sultry Soing, de 4 años. Cuidador: J. Stocco. Stud: El Refugio.



2da carrera

Premio: “MACKLIN (2021)” - (Cat. Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DOÑA DARK 57 F. Campos

2° BABY CHARITA 56 E. Ruarte 4 cpos

3° LA PLUSBELLE 55 D. Ledesma 3 cpos

4° SELECTED TO WIN 57 D. Gómez 3 cpos

5° CASSERTA 57 W. Escudero 2 ½ cpos

6° LUZ PAISANA 57 J. E. Alves S. 2 cpos

7° VENÍ PICHONA 57 R. Campos 3 ½ cpos

8° BABY GREY 57 S. Quinteros 5 cpos

9° INTER SALVAJE 59 A. Miranda ½ cpo

10° HEREDERA ZIBB 57 C. López 1 ½ cpos

U° SIGNORA SANDRA 55 J. Gómez s/aprec

No corrieron: (8) EMMA BLANCA, (10) INVITALA. Dividendo del Ganador: $ 440,65. Dividendo de la Combinada: $ 6.198,20. Dividendo de la Imperfecta: $ 2.917,95. Dividendo de la Trifecta: $ 3.667,86. Tiempo: 1’ 17” 2/5. Por: In The Dark y Doña Sexi, de 3 años. Cuidador: J. Stirpa. Stud: La Gran Fortuna. Candidata de El Relator / Noticias de Turf.



3 ra carrera

Premio: “TÉMPANO SAM (2020)” – (Categoría Interior) – 1300 metros

1° COSTABAL 58 J. E. Alves S.

2° DAME CIEN 57 C. López 4 ½ cpos

3° MR. JOHN WICK57 D. Gómez 1 cpo

4° STORM SEDUCTOR 54 D. Ledesma ½ cpo

5° RICARDO FIRST 57 S. Quinteros ½ cpo

6° SAFE AND SOUND 54 R. Campos ½ cpo

7° RÍO SCAT 57 F. Campos 6 cpos

8° EVITER 55 J. Gómez 4 cpos

U° WINN SURF 55 G. Tempesti 11 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 774,25. Dividendo de la Combinada: $ 9.437,50. Dividendo de la Imperfecta: $ 2.429,40. Dividendo de la Trifecta: $ no tuvo aciertos. Tiempo: 1’ 18” 4/5. Por: Daddy Long Legs y Costa Dorada, de 3 años. Cuidador: S. Fernández. Stud: La Gran Fortuna. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.



4 ta carrera

Premio: “BENJAMÍN” – (Extraoficial) – 350 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° IPOLITO 61 R. Argüello

2° DIAMANTE BLANCO 59 A. Miranda ½ cpo

3° DON GIPSY 59 L. Escudero 2 cpos

4° GLORIOUS RECIT 58 M. Bascuñán ¾ cpo

U° DORAL SEATTLE 58 W. Escudero ½ cpo

No corrieron: (3) SOY MASTER. Dividendo del Ganador: $ 442,65. Dividendo de la Combinada: $ 1.260,45. Dividendo de la Imperfecta: $ 766,10. Tiempo: 19” 2/5. Cuidador: C. López. Stud: El Cogote. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.



5 ta carrera

Premio: “FURIOSO DE ACERO (2023)” – (Categoría Interior) – 1300 metros

1° STRESSED OUT 57 F. Campos

2° DESEADA PAMPA 54 D. Ledesma 3 cpos

3° SHAKED 57 S. Quinteros 2 cpos

4° EDOARDA NOW 57 G. Tempesti 1 ½ cpos

5° ENAMORADA CHUCK (*) 57 D. Gómez 1 ½ cpos

6° ETRURIA SONG 57 J. Gómez 2 ½ cpos

U° AMETHYST 58 J. E. Alves S. ½ cpo

No corrieron: (5) MONAGHAN. Dividendo del Ganador: $ 421,30. Dividendo de la Combinada: $ 1.668. Dividendo de la Imperfecta: $ 2.420,40. Dividendo de la Trifecta: $ no tuvo aciertos. Tiempo: 1’ 18” 4/5. Por: Full Mast y Hi Amanda, de 3 años. Cuidador: J. Stirpa. Stud: La Gran Fortuna. Candidata de El Relator / Noticias de Turf.



6ta carrera

Clásico: “EXPLOSIVO” – (Extraoficial) – 125 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ALFARERO 61 R. Argüello

2° FRANCISCA 59 A. Miranda 1 cpo

3° FENICIO MORO 58 N. Ochoa pczo

4° DON NACHO 59 L. Escudero ½ cpo

U° UMBER FAMOUS 59 S. Calderón 1 cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 828,65. Dividendo de la Combinada: $ 2.843,75. Dividendo de la Imperfecta: $ 1.056,25. Tiempo: 8” 2/5. Cuidador: E. Maturano. Stud: Los Gallineros.



7 ma carrera

Clásico: “FIN DE AÑO” – (Categoría Interior) – 1600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° BELLACO SONG 60.5 C. López

2° MARLOW 60.5 J. Gómez 5 cpos

3° LIMONCCELLO 60.5 W. Escudero 1 cpo

4° ESTILO ÚNICO 60.5 F. Campos ½ cpo

U° STORMY BIRD 57.5 G. Tempesti 12 cpos

No Corrieron: (7) ETHICAL CLERIC. Dividendo del Ganador: $ 319,15. Dividendo de la Combinada: $ 4.875. Dividendo de la Imperfecta: $ 4.039,30. Tiempo: 1’ 36” 3/5. Por: Alcindor y Sorpresiva Key, de 6 años. Cuidador: J. Abrales. Stud: Don Cristóbal. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.



8 va carrera

Premio: “PULPINELLO (2019)” – (Cat. Interior) – 2000 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° FURIOSO DECANO 57 C. López

2° CORAJUDO 55 F. Campos cbza

3° GENERAL SPRING 54 S. Quinteros 4 cpos

4° SANTO KID 57 G. Tempesti 1 cpo

5° EVER SEEN 53 J. Gómez 3 cpos

U° CLARO CIELO (*) s/aprec.

(*) Cruzó al tranco.

No corrieron: (3) DON SERENO. Dividendo del Ganador: $ 273,50. Dividendo de la Combinada: $ 1.368,65. Dividendo de la Imperfecta: $ 672,50. Dividendo de la Trifecta: $ 2.681,25. Tiempo: 1’ 17” 2/5. Por: Furious Key y Decca, de 4 años. Cuidador: J. I. Abrales. Stud: Don Cristóbal. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.



9 na carrera

Clásico: “NAVIDAD” – (Categoría Interior) – 1100 metros

1° PINE GAP 60 E. Ruarte

2° EMPER WAY 57 W. Escudero 4 cpos

3° UNDERWORLD 60 J. E. Alves S. 3 cpos

4° RÍO FRANCO 60 C. López 2 cpos

5° SOS PIOLA KEY 2 cpos

6° OPTIMIST BOY 60 G. Tempesti 3 ½ cpos

7° ANSINNA 57 S. Quinteros 2 ½ cpos

U° SOL TROYANO 59.5 F. Campos 11 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1.155,75. Dividendo de la Combinada: $ 3.224,95. Dividendo de la Imperfecta: $ 1.918,55. Dividendo de la Trifecta: $ 20.312,50. Tiempo: 1’ 5”. Por: Manipulator y Stormy Beam, de 5 años. Cuidador: J. M. Luna. Stud: Aromas de Campo (San Juan). Candidato de El Relator / Noticias de Turf.



10 ma carrera

Clásico: “CLAUSURA – Copa: Italo Vidal” – (Cat. Interior) – 2000 metros

1° VIVÍ JURANDO 61 G. Tempesti

2° CODE BREAKER 61 C. López 4 ½ cpos

3° FRENCH CHAMPION 60 J. E. Alves S. 1 cpo

4° PICCOLO VELOCE 61 E. Ruarte 6 cpos

5° LE FESTIVAL 60 D. Gómez 1 cpo

U° ESTÉREO STRIPES 54 D. Ledesma 1 ½ cpos

No corrieron: (2) VIENTOS DEL SUR. Dividendo del Ganador: $ 561,25. Dividendo de la Combinada: $ 2.972,80. Dividendo de la Imperfecta: $ 393,50. Dividendo de la Trifecta: $ 10.643,75. Tiempo: 2’ 2” 4/5. Por: Jurabas Tú y Viviré, de 7 años. Cuidador: S. Perona. Stud: El Rezongón (San Juan). Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.



11 ma carrera

Clásico: “CLAURURA TEMPORADA CUADRAS – Copa: Sres Matías y José Salas” – (Extr.) – 425 m

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° AP STORM 59 A. Miranda

2° MOROCHO RUNNER (*) 60 R. Argüello ½ cpo

3° QUE PINGAZO 58 G. Tempesti 1 cpo

U° ATORRANTE 59 L. Escudero cbza

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1.045,10. Dividendo de la Combinada: $ 4.250. Tiempo: 23” 1/5. Cuidador: A. Aguirre. Stud: Pachorra. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.