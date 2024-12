Llegó como refuerzo de jerarquía, Gago lo colgó y se fue de Boca ¡antes del partido con Independiente!

Boca Juniors cerró este sábado un 2024 para el olvido. No sumó ningún título entre todas las competencias que disputó, no dio la talla en la Copa Sudamericana (un torneo de segundo orden para lo que son su historia y sus aspiraciones) y nunca se metió en la pelea por el campeonato de la Liga Profesional. Para colmo de males, no logró asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores (podría quedarse afuera por segunda edición consecutiva) y debe rezar por que Huracán no salga campeón este domingo para entrar, al menos, al Repechaje.

La muy mala campaña que realizó a lo largo del año fue correspondida este sábado en la Bombonera con una sonora silbatina por parte de los hinchas al equipo luego del pálido empate 0-0 ante Independiente. Suceda lo que suceda en la definición por el título, el Xeneize ahora debe enfocarse en armar un buen plantel para se protagonista en todos los frentes en los que le toque competir en el 2025. Ya llegó el primer refuerzo, Carlos Palacios, pero también se produjeron algunas salidas, una de ellas antes de esta última fecha: Gary Medel.

Gary Medel ya se fue de Boca.(Foto: Fotobaires)

El chileno había llegado a mitad de año, en el mercado de pases de invierno, como una incorporación de jerarquía. Sin embargo, jamás estuvo a la altura de las expectativas que había puesto el Consejo de Fútbol en él. Si bien su nombre y trayectoria le daban bastantes pergaminos, a sus 37 años de edad su físico no lo acompañó y dejó en claro que su mejor momento ya había pasado hace un tiempo, dejando mucho que que desear con sus rendimientos cuando le tocó jugar.

Si bien nunca llegó a asentarse como titular indiscutido en el primer equipo, tuvo bastante más protagonismo bajo las órdenes de Diego Martínez. Con el cambio de entrenador y la llegada de Fernando Gago, el Pitbull perdió mucho lugar y terminó quedando colgado en este tramo final. Al no ser llamado por Pintita para las últimas fechas, decidió dar por terminado su vínculo con Boca de manera anticipada y antes del choque contra Independiente ya había emprendido viaje a Chile, donde se espera que firme con Universidad Católica.

Medel jugó desde su llegada a la Ribera solo 11 encuentros (9 por Liga profesional y 2 por Sudamericana), 7 de ellos como titular, y fue otros 5 al banco sin sumar minutos. No convirtió goles ni dio asistencias, pero recibió 6 tarjetas amarillas, una de ellas incluso siendo suplente sin haber ingresado al campo. Su último partido fue el 20 de noviembre ante Unión de Santa Fe y su última convocatoria fue 3 días después, el 23, frente a Huracán.