La revelación de Valentín Gómez, en pleno festejo, tras el patadón de Wanchope

Vélez le ganó a Huracán por 2-0 y dio el paso que le faltaba hacia el título. Luego de haber perdido dos finales al hilo (ante Estudiantes en la Copa de la Liga y con Central Córdoba en la Copa Argentina), los de Liniers se sacaron la mufa y se coronaron como los mejores del torneo.

Tras el partido, y en medio de las primeras celebraciones, quien enfrentó los micrófonos de la señal de ESPN fue Valentín Gómez. El defensor, que encendió las alarmas luego de recibir una tremenda patada en la cabeza por parte de Wanchope Ábila, reveló cómo se sentía al respecto.

La patada de Wanchope Ábila

Las imágenes preocuparo porque, pese a su deseo de seguir en cancha, se lo notabla visiblemente mareado. Tras ser sustituido, y de las lágrimas que soltó en el banco, el central habló de la situación: "La verdad que me siento bien. Estoy bien. Se me perdieron un poco algunas imágenes, pero estoy bien".

Sobre el título de Vélez, quien el año pasado estuvo muy cerca de perder la categoría, Gómez expresó: "El año pasado fue muy difícil, es muy importante recalcar eso. En el medio hay una transferencia que no se me dio. El club me abrió las puertas, me recibió de una manera excelente".

La palabra de Valentín Gómez

"Hoy por suerte lo pudimos coronar, porque veníamos de perder dos finales. Es algo que nos dolió mucho. Me dolió mucho, hasta ayer estuve muy triste por la derrota con Central Córdoba", añadió el futbolista, quien en Santa Fe no pudo contener las lágrimas post derrota.

Para finalizar, sobre el desahogo de ser campeón con Vélez, Valentín Gómez sentenció: "Fueron partidos muy seguidos. Si bien estamos acostumbrados y nos tenemos que acostumbrar poque el año que viene jugamos Copa Libertadores, no deja de ser difícil. El fútbol argentino es muy complicado".