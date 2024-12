La historia de Carlos Palacios, el primer refuerzo de Boca: entre su talento y las inconductas

Desde hace varios días, el nombre de Carlos Palacios se hizo familiar para los hinchas de Boca. Entre su salida de Colo-Colo, su arribo a Buenos Aires, la revisión médica y sus primeras declaraciones, su llegada al Xeneize fue seguida minuto a minuto por los medios, dentro de un mercado de pases que promete ser agitado para Riquelme y el Consejo de Fútbol. El talentoso jugador chileno era valorado y buscado por el presidente boquense hace tiempo. Palacios brilló en el Cacique y es una de las grandes promesas del fútbol trasandino, pero protagonizó varias indisciplinas y hasta fue denunciada por su expareja por amenazas de muerte y por no haber cumplido su responsabilidad parental. Además, tiene un vínculo con Boca que no es en absoluto nuevo.

Carlos Alonso Enrique Palacios Núñez nació el 19 de julio del 2000 en Renca, una de las comunas más peligrosas de Santiago y es producto de las inferiores de Unión Española, club al que llegó con 12 años. Talentoso desde chico, no siempre la suerte acompañó su camino. En la adolescencia, estuvo muy cerca de dejar el fútbol y la familia fue su sostén. “A los 15 me tocó un profe al que no le agradaba mi estilo de juego y pensé en dejar de jugar o hacerlo solo en el barrio. A veces me dejaba en el banco o directamente ni me citaba. Creo que ahí fue importante el apoyo de mi familia. Ellos me ayudaron a estar tranquilo”, confesó.

"ES UN SUEÑO JUGAR EN EL MEJOR EQUIPO DE SUDAMÉRICA" Carlos Palacios ya partió rumbo a Buenos Aires y mostró su entusiasmo por ponerse la camiseta de Boca. pic.twitter.com/NNhLw74OkI — SportsCenter (@SC_ESPN) December 11, 2024

Sobre aquel tiempo, recuerda: “Andaba haciendo cosas que no debía, es verdad. No pensaba tanto en el fútbol, pero a la larga yo sabía que ese camino no me iba a llevar a nada. Fui aprendiendo. Tuve la fortaleza de creer”. Una tendencia al “desorden” que, vale aclarar, más tarde volvería a salir a la luz; y no solo a nivel futbolístico. Siguió creciendo en las juveniles de Unión Española y en 2018 le llegó la oportunidad de debutar en Primera. Fue dos temporadas más tarde, en la época de la pandemia de Covid-19, cuando explotó, fruto de 8 goles, 6 asistencias y muchos más partidos: 33. Se ganó a la convocatoria a la Selección chilena para las Eliminatorias de cara al Mundial de Qatar 2022 y fue elegido como Jugador Revelación del futbol transandino.

Las indisciplinas que opacaron su talento

Luego de su gran 2020, Palacios fue cedido al Internacional de Porto Alegre, que más tarde compraría su pase. Pero en el equipo brasileño no solo no se lució, sino que protagonizó un escándalo extrafutbolístico: fue denunciado por su expareja de haberla golpeado y amenazado de muerte mostrándole balas y por haberle dejado de pasar dinero para la alimentación de sus hijos. “Quiero dejar claro que nunca agredí a la madre de mis hijos. Todo fue un malentendido y está claro que soy totalmente inocente. Nunca he dejado de cumplir mis deberes como padre”, explicó el futbolista de hoy 24 años. Pero el escándalo ya había existido y sin duda condicionó su futuro.

Agustín Orión y Carlos Palacios, en 2013.

Palacios siguió su carrera en la Segunda División de Brasil, en el Vasco Da Gama, y aunque el equipo ascendió él tampoco se lució demasiado. Por eso, regresó al fútbol chileno en el que ya había sabido ser figura. Fue el Colo-Colo el que en enero de 2023 decidió contratarlo. Ese año ya mostró todo su potencial y fue uno de los mejores jugadores del equipo, desempeñándose como extremo y volante ofensivo y siendo el goleador de la Copa Chile en la que Colo-Colo se consagró campeón. Y en este 2024, con Jorge Almirón como entrenador, elevó aún más la vara: anotó 13 goles, aportó 10 asistencias y fue campeón de la Primera División y de la Supercopa de Chile.

A nivel selección, Carlos Palacios jugó diez partidos en la Roja (no convirtió) a lo largo de cuatro años, aunque hubo un lapso de dos en el que no fue convocado. Ricardo Gareca volvió a darle confianza en este 2024, pero el chileno protagonizó otro caso, aunque en menor medida, polémico y mediático. Antes de que el conjunto de Gareca viajara a Colombia para un duelo de Eliminatorias sudamericanas, el pasado octubre, Palacios se ausentó por “motivos personales” no muy esclarecidos. Luego se lo vio mirando el partido de la selección en una habitación junto a Arturo Vidal, quien lo transmitía por Streaming (y era muy crítico de Gareca). Se corroboró que los motivos personales eran los siguientes: que Palacios había preferido jugar con su Colo-Colo un partido que no había podido ser postergado en lugar de ir a Colombia con la selección.

Mirá el gol de Palacios a River por Copa Libertadores

El vínculo con Boca, desde siempre

El chileno reconoció desde un principio su simpatía por Boca, equipo que lo conmovió desde pequeño y cuya camiseta vestirá seguramente pronto. “Creo que mi ídolo máximo es Román. Siempre, hasta el día de hoy, miro videos de él. Su forma de ocupar el cuerpo, cómo se perfilaba y su carácter, aunque creo que en eso somos diferentes: yo soy más tranquilo y él, más impulsivo. Trato de replicar cosas que él hacía”, dijo una vez sobre Riquelme. Y muchos fanáticos recuerdan también una foto de Palacios junto a Agustín Orión, arquero del Xeneize entre 2011 y 2016, que se filtró en medio de las especulaciones sobre una posible llegada del delantero. La imagen había sido tomada en una de los viajes de Boca a Chile por competencia internacional y Carlos Palacios era solo un niño.

No cesa ahí. Así como Palacios tiene como referente a uno de los máximos ídolos boquenses, como lo es Román, también tiene gratitud para con otro: Martín Palermo. El Titán dirigió Unión Española entre 2016 y 2018 y fue quien le permitió a Palacios debutar en el primer equipo. Además, en los cuartos de final de la última Copa CONMEBOL Libertadores, en la que Colo-Colo perdió 2-1 en el global ante River, Palacios la rompió y anotó el único gol de su equipo en la serie. Por lo que los hinchas de Boca, a sabiendas de que ficharlo era una posibilidad, recordaron un video suyo que se había hecho viral hacía no mucho, en el que con una sonrisa intimaba a una periodista diciendo: “Te pusiste nerviosa?”. La frase se resignificó y los fanáticos xeneizes la repitieron hasta el hartazgo en las redes sociales.

Mirá el video viral de Carlos Palacios