Flavio Azzaro confesó que Juanfer Quintero lo encaró en la calle por sus críticas: “Paró la camioneta y me…”

Si hay algo que hizo el siempre polémico y frontal Flavio Azzaro durante los últimos doce meses fue criticar la labor de Juan Fernando Quintero en Racing, a quien tildó de “no estar a la altura del equipo”. Cuestionó la displicencia del colombiano y su profesionalismo, entre otras cosas, e inauguró un conflicto que, según reveló, tuvo un episodio del que nada se sabía: que una vez Juanfer lo encaró en la calle.

“Tengo los huevos llenos de Juanfer Quintero. Basta de ese tipo que no le dio nada a Racing. Nunca estuvo a la altura”, fue una de las frases de Azzaro que tuvieron como destinatario a Quintero. “Si vas a hacerte el capo, después cerrame la boca adentro de la cancha”, fue otra, tras un cruce por redes sociales por un irónico retuit del futbolista.

Escuchá la revelación de Azzaro

El colombiano, semanas atrás, luego de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana con Racing, el primer título internacional de la Academia en 36 años, les agradeció a quienes lo habían criticado y aseguró que aquello lo había usado como “gasolina”. Un dardo dirigido, al menos entre otros, a Azzaro.

Ahora, en el programa de streaming Sin Cassette de Perú, al que fue como invitado, Azzaro reveló una anécdota: que Quintero una vez lo increpó en la calle. “Me lo encontré a la salida de la cancha, paró la camioneta y me confrontó. Tuvimos una linda discusión. Esas cosas a mí me gustan, me gusta que el chabón en lugar de poner un tuit venga y me diga "qué te pasa"”.

Así fue un cruce entre Azzaro y Quintero por redes

Más adelante, ante la pregunta de cómo recordaría a Quintero en un futuro, Azzaro dejó una frase cruda y llamativa, valorando menos que muchos otros hinchas de Racing, seguramente, lo hecho por Juanfer en la Copa Sudamericana: “Lo recordaré como como un integrante del equipo campeón de Racing. Como uno que fue parte del equipo titular y tuvo dos o tres buenos partidos y nada más. No va a ser de los que más me identifiquen”.