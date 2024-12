Porreta develó el futuro de Medrán como DT de Gimnasia

Luego de la final perdida ante San Martín de San Juan en el torneo Reducido, Gimnasia ya comenzó a planificar lo que será la temporada 2025. Este viernes, el presidente de la institución, Fernando Porreta, habló en conferencia de prensa, analizó lo acontecido en el último partido y confirmó cuál será el futuro de Ezequiel Medrán en la próxima temporada.

En medio de una gran emoción tras lo acontecido en la recta final de este año, la máxima autoridad del Lobo expresó sus sensaciones tras haberse quedado a un paso del ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino: "Quería agradecerle a toda la gente de Gimnasia. Lamentablemente no le pudimos dar la alegría por la que trabajamos todo el año".

Fernando Porreta habló sobre la final de Gimnasia y el futuro de Medrán. (Archivo)

Además, Porreta explicó: "Después de la final, se valoró muy poco lo logrado. Nadie daba nada por los jugadores ni por el cuerpo técnico". Luego hizo énfasis en el trabajo que se viene realizando en el club: "Hace 10 años venimos trabajando el ascenso. Queremos estar en primera, venimos peleando desde hace tiempo y el proyecto está más sólido que nunca. Vamos todos por el mismo objetivo, eso es importante y eso quedó demostrado".

Finalmente, el presidente del Blanquinegro habló sobre el futuro de Ezequiel Medrán como DT de Gimnasia: "Queremos ratificar al cuerpo técnico para el año que viene y seguiremos con el proyecto. Buscaremos ascender en 2025 y trataremos de ver qué nos faltó para lograr el objetivo".

El DT tenía contrato vigente por una temporada más, la cual se cumplirá tal cual lo pactado. Pensando en armado de plantel, hoy ambas partes tendrán una reunión para comenzar a delinear el Lobo 2025.

Medrán continuará en el cargo durante el 2025. (Prensa GyE)

Luego de ratificar a Medrán en su cargo, Fernando Porreta comentó que el equipo no estuvo a la altura del choque contra San Martín de San Juan: "No pude volver a ver la final. Siempre veo los partidos dos o tres veces, esta vez no pude". Luego comentó: "No me gusta la palabra decepción, si hay tristeza. Tenemos que seguir trabajando para ver que cosas hay que mejorar", cerró.