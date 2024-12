La historia del único sobreviviente del Huracán-Vélez de 2009 ¡que estará en la revancha del domingo!

La Liga Profesional se acerca a su definición y la expectativa no podría ser mayor. Tres equipos tienen posibilidades de ser campeón y dos de ellos juegan entre sí: Vélez (48) y Huracán (46). Por su parte, Talleres (48) recibirá a Newell’s con la esperanza de obtener un triunfo y de que el Fortín no haga lo mismo, ya que la diferencia de gol favorece a los de Liniers. El duelo entre Vélez y Huracán parece una suerte de posible revancha del inolvidable partido que le dio al Fortín el Torneo Clausura 2009, con gol de Maximiliano Morález a los 39 minutos del segundo tiempo. De aquel polémico y recordadísimo partido queda un sobreviviente. Pero en la otra vereda.

Allá por el 2009, la zaga central de los dirigidos por Ricardo Gareca estaba compuesta por Nicolás Otamendi y Sebastián Domínguez y en el banco de suplentes esperaban Marco Torsiglieri y Waldo Ponce. Pero en el plantel, aunque no fuera convocado para el duelo con Huracán y hubiera tenido poco rodaje en el Clausura, también había un joven de 20 años llamado Fernando Tobio, hoy capitán de Huracán, y el único futbolista “sobreviviente” de aquella batalla. Tobio hizo inferiores en Vélez y debutó en 2008 en el primer equipo, bajo la dirección técnica de Hugo Tocalli. Se ganó la titularidad rápido y su rendimiento le valió la consideración de Sergio Batista para la Selección argentina Sub-20.

uD83CuDFC6uD83DuDD19 En 2009, el #Vélez de Gareca derrotó a #Huracán por 1 a 0 y fue campeón. El Globo, dirigido por Cappa, necesitaba un empate para consagrarse. A poco del final, con el partido 0 a 0, Brazenas no cobró falta de Larrivey sobre el arquero Monzón y Moralez marcó el gol decisivo. pic.twitter.com/Ip9kVNeCzP — TyC Sports (@TyCSports) July 5, 2020

Aquel equipo albiceleste juvenil jugó el Sudamericano 2009 para buscar clasificar al Mundial de Egipto, pero fracasó a nivel deportivo: quedó 6º de 6 en la zona decisiva y no se ganó un lugar en la Copa del Mundo. Peor aún fue la suerte personal de Tobio, que fue parte del equipo y además sufrió una lesión. Cuando regresó a su club, su lugar había sido ocupado por un joven Nicolás Otamendi que ya demostraba todo su potencial y Tobio, lesionado, perdió la consideración del flamante DT Ricardo Gareca. De hecho, no jugó en todo el Clausura 2009: su último partido había sido en la fecha 19 del Torneo Apertura 2008 en una derrota 3-0, justamente, ante Huracán. Recién en el Apertura 2009, luego de aquel título inolvidable del Fortín ante el Globo marcado por el arbitraje de Gabriel Brazenas, Fernando Tobio volvería a ser titular. Y construiría toda una historia con los de Liniers.

Tobio jugó seis años y se volvió un baluarte de la defensa, en sociedad con Seba Domínguez. En ese período, levantó otros cuatro títulos: el Torneo Clausura 2011, el Torneo Inicial 2012, el Campeonato de Primera División 2012-13 y la Supercopa Argentina 2013. Su vínculo con Vélez es de larga data y el hoy capitán de Huracán lo ha reconocido públicamente. “Vélez es mi segunda casa. Viví la mayor parte de mi vida adentro de ese club: pasé por infantiles, inferiores y Primera. Tengo amigos que trabajan en el club hace años. Puedo hablar un día entero sobre todo lo bueno que Vélez me dio y le estoy muy agradecido. Tuve la suerte de ganar cinco títulos y eso me queda para siempre”, expresó en una entrevista en 2016, cuando era jugador de Boca.

Tobio llegó al centenar de partidos tanto en Vélez como en Huracán. (Foto: Vélez Sarsfield)

En 2014 el entrenador era el Turu Flores y Tobio dejó de hacer vibrar al Estadio José Amalfitani para pasar al Palmeiras por expreso pedido del DT del equipo brasileño, que ya era un viejo conocido: Ricardo Gareca. Los resultados no fueron buenos y el Palmeiras casi desciende, pero Tobio siempre valoró el trabajo del Tigre, a quien admiraba desde sus tiempos en Vélez: “Sé cómo Ricardo trabaja, cómo se brindó en el Palmeiras. Teníamos que devolverle la confianza adentro de la cancha, pero el grupo no estaba preparado para pelear por un título, para ganar partidos, y los resultados no se nos dieron”, se supo sincerar.

La vida luego lo llevó a vestir las camisetas de Boca, donde levantó 3 títulos, de Rosario Central, del Toluca de México, del que fue despedido en 2020 en medio de un escándalo porque el futbolista denunció que el club lo había obligado a entrenarse con un test positivo de Covid-19, y de Estudiantes de La Plata. Todo eso, claro, antes de ser anunciado en enero de 2022 como refuerzo de Huracán. En las últimas dos temporadas, en las que el Globo alternó algunas malas y otras muy buenas, Tobio se consolidó como capitán de un plantel que este domingo 19.30 va, no solo por el sueño de ser campeón, sino por el desquite de una espina que aún duele quince años después. Esa tarde del 5 de julio de 2009, Fernando Tobio la vivió con una sonrisa y cantando “dale campeón”. En la de este fin de semana, buscará lo mismo. Pero con otra camiseta. Con la cinta de capitán. Y con el escudo de Huracán en el pecho.