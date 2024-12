Pillud le tiro un palito a la dirigencia de Racing tras salir campeón con Central Córdoba: "No tuve la posibilidad de..."

Central Córdoba dio la sorpresa e hizo historia. El equipo comandado por Omar De Felippe venció 1-0 a Vélez, se consagró campeón de la Copa Argentina y dio la vuelta olímpica por primera vez en su historia. Muchos de los futbolistas del Ferroviario también consiguieron su primer título como futbolistas profesionales, pero quien no levantó el primer trofeo de su carrera fue Iván Pillud. El lateral llegó al club de Santiago del Estero a mitad de año luego de un extenso paso por Racing (14 años), donde se convirtió en uno de los jugadores con más partidos (231 encuentros) y de los más ganadores en la historia de la Academia (Torneo Transición 2014, la Superliga 2018/19, el Trofeo de Campeones 2019 y 2021, y la Supercopa Internacional 2019).

Sin embargo, Pillud no se fue de la mejor forma de Racing y tras consagrarse campeón con Central Córdoba, le tiró algunos palitos la dirigencia. "El año pasado en Racing no tuve la posibilidad de quedarme seis meses más para retirarme. Me hubiese gustado retirarme en Racing en diciembre, pero se dio esta oportunidad y la aproveché", sentenció durante la celebración del Ferroviario.

Pillud le lanzó un palito a la dirigencia de Racing (Foto: Archivo)

Luego añadió: "Encontré un desafío que no encontré en mis últimos meses allá, aunque no lo sufrí porque la pasaba muy bien con mis compañeros. Hablé con la gente de Central Córdoba y fue algo hermoso. Me hicieron sentir muy cómodo, es una linda ciudad, estoy tranquilo con mi familia y feliz de seguir en este club", expresó.

El lateral derecho se fue de Racing dado que sumaba pocos minutos, debido al buen nivel de Facundo Mura y Gastón Martirena. De todas formas, Pillud siempre fue una pieza importante en el vestuario, ya que conocía la institución a la perfección. Pero a sus 38 años, decidió buscar un nuevo rumbo en su carrera.

Antes de llegar al conjunto santiagueño Pillud veía de reojo la posibilidad de anunciar su retiro a final de este año. Sin embargo, con la consagración en la Copa Argentina, las posibilidades de que el lateral cuelgue los botines son lejanas ya que se quedará en el club para disputar la Copa Libertadores y la Supercopa Argentina en 2025. “Hoy estoy muy feliz acá, las ganas siguen intactas y tengo mucho para dar", mencionó Pillud.