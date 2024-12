La tragedia detrás de la emoción de Rafael Barrios, campeón con Central Córdoba: “Mi angelito me guía desde arriba”

El silbatazo final de Yael Falcón Pérez significó el primer título de la historia de Central Córdoba en la máxima división del fútbol argentino. Como consecuencia, de haber alzado la Copa Argentina, la institución de Santiago del Estero ganó un lugar en la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores.

Pero esto no es todo. La coronación del equipo trajo consigo un sinfín de emotivas historias de futbolistas que transcurrieron la mayor parte de su historia en el ascenso. Este es el caso de Rafael Barrios, quien a fines del 2023 atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida al enterarse de la muerte de Valentino, el bebé que recién había nacido.

A finales del mes de noviembre del 2023, cuando el defensor vestía la camiseta de Agropecuario, su esposa Rosana comenzó a sentir que se adelantaba el parto del segundo hijo de la pareja. Tras asistir al hospital le informaron que el niño debía nacer cuanto antes.

La emotiva declaración de Barrios

Ni bien Valentino llegó al mundo, los doctores informaron que tenía problemas respiratorios, por lo cuales fue trasladado de urgencia a la localidad de Junín. Luego de tres días de lucha, donde estuvo internado, perdió la vida. La familia, destrozada, tuvo que reponerse a una de las situaciones más dolorosas e inesperadas que pueden existir.

Este miércoles luego de conquistar la Copa Argentina, el primer título en su carrera, Barrios enfrentó los micrófonos de TyC Sports y no pudo ocultar su emoción al recordar lo ocurrido hace poco más de un años: "La verdad que hoy lo jugamos mi familia, yo y Valentino".

"Este año nos tocó arrancar con una desgracia y terminarlo así es una alegría inmensa. Esto es lo que siempre busqué. Gracias a Dios y a mi angelito que me está guiando desde arriba se me pudo dar", sentenció el futbolista de Central Córdoba, quien surgió de las divisiones inferiores de Independiente y pasó por Defensa y Justicia, All Boys, San Martín (SJ), Nueva Chicago, Quilmes y Agropecuario.