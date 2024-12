¿Se puede dar un Messi vs. Cristiano en el Mundial de Clubes? El rival de Inter Miami que sueña con CR7

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo marcaron una era en el fútbol. El astro argentino y el portugués fueron los dos mejores futbolistas en la última década y aún siguen brillando tanto en sus selecciones como en sus respectivos clubes: Messi fue elegido el MVP de la temporada en la MLS mientras que Ronaldo es el máximo goleador del Al Nassr. Sin embargo, estas dos estrellas no se cruzan en un campo de juego desde el 19 de enero de 2023, cuando el PSG venció 5-4 al conjunto árabe en un amistoso disputado en Riyadh.

El cordial saludo entre Messi y Ronaldo en el amistoso entre el PSG y Al Nassr

En las últimas horas, medios africanos lanzaron la noticia de que el Al Ahly de Egipto, elenco que disputará el Mundial de Clubes 2025, está interesado en hacerse con los servicios de Cristiano Ronaldo. Lo mejor aún es que si CR7 termina llegando al cuadro egipcio, podría ser el Last Dance de la rivalidad Messi vs. Ronaldo en el partido inaugural del certamen mundial, ya que el Inter Miami comparte el Grupo A junto al Al Ahly, Porto y Palmeiras.

A sus 40 años, el Luso no ve con malos ojos la posibilidad de disputar el certamen que cada vez atrae a más futbolistas e hinchas. Además, está disputando su última temporada con el Al Nassr dado que tiene contrato hasta enero y podría convertirse en jugador libre en caso de no renovar. A partir de esta expectativa, el equipo egipcio comenzó a ver con buenos ojos la posibilidad de incorporar al ex futbolista del Real Madrid y Manchester United. Sin embargo, la realidad es otra.

¿Messi vs. Cristiano en el Mundial de Clubes? (Foto: Archivo)

Desde el Al Ahly mencionaron lo siguiente: "Cristiano Ronaldo es un gran nombre y una leyenda del fútbol, a cualquiera le gustaría tenerlo. Pero su nombre no ha sido puesto en la mesa y su valor contractual es muy alto. Ronaldo recibe un salario que es varias veces más alto que todo el sector de futbol del club", afirmaron desde el medio africano Koora.

Hay que recordar que el Al Nassr tuvo la posibilidad de estar presentes en la gran cita, pero no estuvieron a la altura en la AFC Champions League (Champions de Asia). Con el portugués al mando, el elenco árabe quedó eliminado en los cuartos de final ante el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, equipo dirigido en ese entonces por Hernán Crespo, que se terminó coronando campeón y clasificó tanto a la Copa Intercontinental como al Mundial de Clubes.