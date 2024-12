La picante frase de Wanchope contra Vélez y Talleres tras el triunfo de Huracán: "Ya nadie llora..."

La definición de la Liga Profesional está que arde. Los triunfos de Talleres y Huracán le pusieron presión a Vélez, que cayó con Unión en Santa Fe, dejando todo abierto para la última fecha. El conjunto cordobés y el de Liniers están igualados en 48 puntos, pero el Fortín tiene muchísima mayor diferencia de gol (+20 a +8), mientras que el Globo se mantiene con 46 unidades y +12.

Desde Parque Patricios aún se ilusionan con tomarse esa revancha del Apertura 2009, que Vélez le arrebató en la última fecha al imponerse por 1-0 con un arbitraje más que polémico de Brazenas, quien no volvió a dirigir. Tras el agónico triunfo ante Platense, Ramón "Wanchope" Ábila habló con los medios y no se guardó nada: les dejó un picante mensaje a sus dos competidores al título. "Ya nadie llora por el arbitraje, están todos contentos. Nadie hace conferencia de prensa... Son estrategias. Siempre estuvimos en los primeros puestos, entonces estamos acostumbrados, hoy la exigencia y presión es de otros... No creo que tengan mucho argumento para el domingo", dijo el ex Boca.

Esta frase del delantero del Globo hace referencia tácita a la conferencia de prensa que realizó Andrés Fassi, presidente de Talleres, contra Andrés Merlos y Chiqui Tapia, luego de la eliminación del conjunto cordobés ante Boca por los octavos de final de la Copa Argentina. En aquella ocasión, el máximo dirigente de la T se mostró molesto con el arbitraje, a tal punto que la pelea continuó en la zona de vestuarios, con agresiones y denuncias cruzadas ante la Justicia.

Wanchope y un mensaje picante contra Vélez y Talleres

Por otra parte, Wanchope palpitó con una buena dosis de ironía el partido contra Vélez: "Estamos muy lejos, estamos de atrás y la iremos a luchar, ojalá que sé dé. Es poca la posibilidad", lanzó. Y agregó: "Ellos son locales y punteros, la responsabilidad la tienen los locales. Iremos a hacer nuestro partido, nosotros llegamos desde atrás. Tenemos chances y son mínimas, pero lo vamos a intentar".

La Liga Profesional ya tiene día y horario para la definición. Este domingo a partir de las 19:30, Vélez recibirá a Huracán en el José Amalfitani, mientras que Talleres hará lo propio ante Newell's en el Mario Alberto Kempes. Por su parte, el sábado se jugarán dos clásicos: Boca vs. Independiente a las 19:15 y Racing vs. River a las 21:15.