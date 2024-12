El récord histórico que logrará Independiente Rivadavia si vence a Riestra el próximo lunes

Independiente Rivadavia está pasando por su mejor momento desde que ascendió a Primera División en octubre de 2023. El lunes sacó pecho y, jugando con uno menos durante casi todo el segundo tiempo, superó claramente a Tigre y lo venció por 2 a 0 en el estadio José Dellagiovanna. Así, llegó a su cuarta victoria consecutiva y salió del último lugar en la tabla de promedios después de un largo tiempo.

El próximo lunes, desde las 21, Independiente será el encargado de bajarle el telón a la Liga Profesional 2024 frente al Deportivo Riestra, el otro ascendido para esta temporada y un rival directo en la lucha por la permanencia en Primera División. También será el epílogo de la campaña inaugural del Azul del Parque bajo el nuevo formato de la máxima categoría de la AFA.

Con los cuatro triunfos al hilo que acumula la Lepra (River, Belgrano, Argentinos y Tigre), Independiente Rivadavia igualó la racha de victorias que había conseguido en su última participación en los viejos Nacionales. Fue en 1982, cuando el equipo dirigido por el inefable Hardan Curi venció en fila a Gimnasia y Esgrima de Mendoza (2-0), Nueva Chicago (2-1), Sarmiento de Junín (1-0) y River Plate (4-2).

El equipo de la Lepra del Nacional '82 hizo la mejor campaña en los viejos torneos Nacionales. Foto: Mundo Lepra.

Ese andar tan derecho en las últimas fechas del Nacional '82 catapultaron a Independiente a los cuartos de final del certamen, donde se topó ni más ni menos que frente al Ferro de Carlos Timoteo Griguol, en encuentros de ida y vuelta. Y fue justamente en el Malvinas Argentinas donde el Verdolaga le puso fin a la buena senda leprosa con el 1-0 convertido por Miguel Ángel Juárez. Un resultado que la Lepra no pudo revertir en la vuelta; Fue 0-0 en Caballito y, pese a la desilusión, a los mendocinos le quedó el atenuante de haber perdido ante el elenco que luego se coronó campeón invicto del torneo.

El 23 de mayo de 1982, Ferro le cortó la racha de cuatro éxitos al hilo en el Malvinas. Foto: Revista El Gráfico.

Si bien el duelo frente a Riestra no significa para la Lepra más que la ocasión de cerrar el año con una victoria ante su gente (y superar al Malevo en la tabla Anual y de promedios), la zanahoria en el horizonte inmediato del Azul estará en alcanzar ese récord que no pudieron lograr ni los héroes del '82 con jugadores históricos como Gregorio "Gato" Garín, el Gringo Mémoli, el Taca Chavero, el Mono Olmos, Carlitos Ereros y el Tano Mazza, entre otros, En esta oportunidad no hay un partido determinante ni está en juego el avance a una instancia superadora, sin embargo el equipo de Alfredo Berti ya sabe que tiene una cita ineludible con la historia.

La racha actual

Liga Profesional

Fecha 23ª Independiente Riv. 2 - River Plate 1

Fecha 24ª Belgrano 0 - Independiente Riv. 2

Fecha 25ª Independiente Riv. 2 - Argentinos 1

Fecha 27ª Tigre 0 - Independiente Riv. 2

La racha de 1982

Fecha 13ª Independiente Riv. 2 - Gimnasia y Esgrima 0

Fecha 14ª Independiente Riv. 2 - Nueva Chicago 1

Fecha 15ª Sarmiento (Junín) 0 - Independiente Riv. 1

Fecha 16ª Independiente Riv. 4 - River Plate 2