El inesperado encuentro entre Cavani y Deyverson que ilusionó a los hinchas de Boca

Edinson Cavani y Deyverson protagonizaron un cruce especial que encendió las redes sociales. En un gesto de camaradería, los delanteros intercambiaron camisetas y compartieron un momento que rápidamente se viralizó. Deyverson publicó las imágenes en Instagram, acompañadas de un mensaje que destacaba el cariño y admiración mutuos: "Gracias por tu regalo, amigo. Espero que también te guste la camiseta del Galo".

La reunión entre ambos futbolistas habría tenido lugar durante la estadía de Deyverson en Argentina, en noviembre, cuando el Atlético Mineiro disputó la final de la Copa Libertadores. Aunque el Galo no logró coronarse campeón, el paso del brasileño por Buenos Aires dejó otra historia para los hinchas xeneizes, quienes se ilusionan con verlo algún día en La Bombonera.

Deyverson intercambió camisetas con Cavani y los hinchas de Boca se ilusionan con la dupla. Foto: IG Deyverson

El intercambio de camisetas no pasó desapercibido para los fanáticos de Boca, quienes no tardaron en manifestar su entusiasmo en redes sociales. Algunos interpretaron el gesto como un guiño hacia un futuro desembarco de Deyverson en el club. Aunque no hay señales concretas de un acercamiento, el brasileño sigue manteniendo vivo su sueño.

El vínculo entre Deyverson y Boca

No es la primera vez que Deyverson, delantero del Atlético Mineiro, deja en claro su devoción por Boca Juniors. En varias entrevistas, el brasileño ha manifestado su sueño de vestir la camiseta azul y oro. "Es un equipo que me enamoró por su historia, por Maradona, Riquelme y Cavani. Los hinchas, su pasión y su estadio me conquistaron", declaró en su momento.

El gesto entre Cavani y Deyverson reavivó las especulaciones sobre posibles movimientos en el mercado de pases. Mientras el uruguayo continúa consolidándose como figura en Boca, Deyverson no oculta su deseo de compartir equipo con él en el futuro. "La historia de Boca enamora a cualquiera", aseguró el brasileño, dejando abierta la puerta a lo que podría ser un sueño cumplido para él y una alegría para los hinchas.