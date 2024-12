Tremenda confesión: hizo el gol del triunfo en el clásico y anunció que el lunes no se presentará a entrenar

Lanús visitó a Banfield en el marco de la 25° fecha del torneo de la Liga Profesional. El Granate, con gol de Leandro Díaz a los 35 minutos del complemento, sumó tres puntos importantes ante el rival de toda la vida. En este contexto, el héroe de la noche, sorprendió a todos a la hora de enfrentar los micrófonos.

En zona mixta, y ante las cámaras de ESPN, el Loco expresó sus sensaciones y dejó a todos boquiabiertos al anunciar que dejará la institución a partir del próximo lunes: "Contento por el gol. También, quiero decirles que no juego más con la camiseta de Lanús. Este es mi último partido".

Las declaraciones del Loco Díaz

"Estoy un poco cansado. Además quiero cumplir la promesa que hice. Le dije ayer a los chicos que, si hacíamos un gol y ganábamos, el lunes ya no venía más al club. Se están enterando recién ahora los dirigentes. Voy a cumplir. Mi etapa en Lanús ya estaba cerrada", añadió Díaz.

Sobre los motivos que lo llevan a abandonar Lanús, contó: "No me iba a ir del campeonato sin hacer un gol. Tuve muchas lesiones este campeonato. Renegué con mucha gente del club. Ya está, no tengo más nada para darle a Lanús. No tengo más nada. Creo que necesito un cambio".

Para finalizar, graficando su enojo contra los integrantes de la Comisión Directiva, Leandro Díaz sentenció: "Ahora, a disfrutar con mi señora y con mi hija, que me están esperando en mi casa. Son los únicos que están cuando estás mal. Después, de estos, de los dirigentes, no está ninguno".