Luis Silba, héroe y figura de Gimnasia: "Ponemos el alma por este escudo"

Luis Silba volvió a ser figura para este sorprendente Gimnasia y Esgrima que jugará la gran final del Reducido ante San Martín de San Juan en busca del ascenso. El delantero marcó el único tanto del encuentro ante el Santo tucumano y es uno de los grandes responsables de este momento soñado del Lobo. En zona de vestuarios, el goleador comentó sus sensaciones y habló de cara a lo que viene.

Al respecto de la serie ante el Ciruja, Silba explicó: "Hemos trabajado muy bien el partido. Lo arrancamos bien de local, fuimos justos ganadores en la llave. Hicimos todo un gran papel y estamos en la final". Luego agregó con emoción: "Estoy realmente muy contento. Fuimos justos ganadores de la serie".

Silba marcó el gol para meter a Gimnasia en la final. (Prensa Gimnasia)

Al respecto del rival de turno, por el que pasó entre 2012 y 2014, el Tanque acotó: "Era un partido muy particular para mí, por mi paso en San Martín, que es un club muy especial. Pusimos el corazón y el alma por este escudo".

El atacante también se refirió a la actitud que tuvo el público local: "Le dije a los chicos que no pasa seguido que te aplaudan en la Ciudadela. Fue un gran gesto del público y la verdad que marca lo que hicimos. Quiero reconocer al Lechuga Alaniz, que también es parte de esto".

Finalmente, el ex Estudiantes de Río Cuarto marcó después de dos partidos y no pudo contener su alegría: "Se me dio el gol, que se me había negado en la ida. El "Gordito" Romano me la bajó y pude convertir. Nos queda un paso más y vamos por eso" cerró.