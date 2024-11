La declaración del DT de Benfica que ilusiona a River con Otamendi en 2025: "Un día va a querer..."

Si hay un jugador con el que el hincha de River Plate se ha ilusionado con su llegada al club, ese es Nicolás Otamendi. Confeso hincha, se ha comenzado a especular con que arribe a Núñez desde que ganó el Mundial de Qatar 2022, y en los últimos mercados de pases ha sonado su nombre como ningún otro. Sin embargo, en la última ventana decidió renovar con el Benfica, su actual club, hasta junio de 2025.

El central de la Selección argentina llegó al gigante portugués en 2020 y desde entonces se convirtió en uno de los principales referentes y figuras del plantel. Capitán casi desde que comenzó a vestir la camiseta roja, parecieran no pesarle sus 36 años de edad (en febrero cumplirá 37), manteniéndose como una pieza fija en el once inicial y con una muy buena forma tanto física como futbolística, por lo que en Lisboa siguen teniéndolo en la más alta estima.

Bruno Lage, DT de Benfica, habló sobre el futuro de Nicolás Otamendi. (Foto: @SLBenfica)

Sin embargo, este sábado, en la conferencia de prensa previa al clásico ante Porto, el entrenador de las Águilas, Bruno Lage, hizo declaraciones que alimentan la ilusión de volver a ver al Kaiser en Argentina: "¿Si Otamendi puede salir? Esa es una cosa que tenemos que aceptar. Un día Otamendi va a querer regresar a su país, aunque nunca vamos a saber cuándo va a ser ese día. Él está enfocado en los entrenamientos y hasta hoy se preparó siempre de la mejor manera posible, es un ejemplo para los más jóvenes", advirtió.

Esta frase deja la puerta abierta para que, a mediados del año próximo, cuando finalice su vínculo con Benfica, el líbero campeón del mundo pueda retornar al fútbol argentino. El único club nacional en el que jugó fue en Vélez, donde se formó y debutó en 2008, para luego emigrar al Viejo Continente en 2010. ¿Le dará el gusto a todo el mundo River de vestir la banda roja en 2025 junto a sus compañeros de la Selección Marcos Acuña, Germán Pezzella y Franco Armani?

"Nunca se sabe. Todavía me queda un año de contrato con Benfica y, por respeto, trato de estar focalizado. No quiero ilusionar a los hinchas pero tengo la cabeza puesta acá. Saben que veo todos los partidos, que tengo buena relación con los dirigentes y jugadores. Se verá qué será de mi futuro después, porque si digo algo ahora me cagan a puteadas, ja", había declarado Otamendi al respecto en octubre.