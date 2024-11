Gimnasia abre el mano a mano de cuartos contra Deportivo Madryn

Gimnasia y Esgrima sigue con su sueño latente de poder dar pelea hasta el final rumbo al segundo ascenso a la elite del fútbol argentino. Tras eliminar a Estudiantes de Buenos Aires en la primera instancia, la próxima parada será Deportivo Madryn, hoy desde las 17.45 en el Víctor Legrotaglie.

Ezequiel Medrán está obligado a meter mano en el once titular por expulsiones y lesiones. Facundo Torres, que vio la roja contra el Pincha, no será de la partida. Ese dolor de cabeza del entrenador va en aumento porque Facundo Nadalín quedó descartado por lesión. Por ende, no hay lateral derecho natural para ir desde el arranque. En este panorama, el que jugará sería Franco Meritello.

Después, la idea sería no tocar nada más, al margen de que Fermín Antonini está en condiciones de ir desde el arranque. Por el rodaje y el ritmo, el que seguiría teniendo su lugar dentro del once sería Nicolás Rinaldi, al margen de su última floja presentación versus Estudiantes.

Gimnasia viene de eliminar a Estudiantes.

En limpio, el once que piensa el adiestrador mensana sería con Matías Tagliamonte en el arco, Franco Meritello, Diego Mondino, Maximiliano Padilla y Matías Recalde en el fondo, Ignacio Antonio, Nicolás Rinaldi como doble cinco, Nicolás Romano, Jeremías Puch y Nazareno Solís, más Luis Silba como referencia de área.

Tras el encuentro de ida, la vuelta ya tiene fecha confirmada: el próximo domingo 17 de noviembre desde las 17 en el sur del país, recordando que Gimnasia tiene desventaja deportiva por quedar peor ubicado que su rival. Por eso, para pasar, deberá superarlo en resultado global, o en caso de empate, tener mejor diferencia de gol.