Ya están los grupos del ATP Finals, el primero sin el Big 3 en 23 años

Entre el 10 y el 17 de noviembre en el Inalpi Arena de Turín se jugará el Nitto ATP Finals, el último torneo de la temporada tenística en el que se enfrentan los mejores ocho jugadores del año. Con una bolsa de premios de $15.250.000 dólares y la posibilidad de obtener 1500 para un hipotético campeón invicto, el certamen consiste de dos zonas de cuatro tenistas, cuyos dos primeros clasificarán a las semifinales. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner podrían hacerse del último torneo importante del año, aunque amenaza un Alexander Zverev que viene de ser campeón. La hegemonía europea y la estadística que es todo un símbolo: por primera vez en 23 años no estarán Roger Federer, Rafael Nadal o Novak Djokovic.

Jannik Sinner llega como número 1 del mundo y como el mejor de la temporada, habiendo ganado 10.330 puntos (3.000 más que el segundo, Zverev) producto de tres Masters 1000 y dos Grand Slam. En caso de ser campeón, terminaría de inclinar la balanza a su favor y se erigiría indiscutidamente como el mejor del año, ya que Alcaraz también obtuvo dos títulos de Grand Slam (Roland Garros y Wimbledon). Sinner debutará ante el australiano Alex de Miñaur el domingo 10 no antes de las 16.30, por la Zona Ilie Nastase. Luego, chocará con el estadounidense Taylor Fritz y Daniil Medvédev, frente a quien el italiano está 7-7 en el historial, aunque cabe aclarar que ha ganado 7 de los últimos 8 enfrentamientos entre sí.

Djokovic fue campeón el año pasado: fue su 7º título en el ATP Finals. (Foto: archivo)

Del otro lado, en la Zona John Newcombe, estarán Carlos Alcaraz, Alexander Zverev (flamante 2º del ranking), Casper Ruud y Andrey Rublev. La superficie indoor no es la predilecta de Alcaraz, aunque claramente es uno de los grandes candidatos, y cabe aclarar que el cabeza de serie es el alemán Zverev, que viene de ser campeón en el Masters 1000 de París-Bercy. El de Murcia, en 2023, perdió en semifinales ante Novak Djokovic 6-3 y 6-2, luego el campeón, y en esta oportunidad buscará levantar un trofeo de unas de las pocas categorías que le faltan: a los 21 años, ya tiene ATP 250, ATP 500, Masters 1000 y Grand Slam. Debutará el lunes 11 a las 10 de la mañana frente a Casper Ruud.

El primero en 23 años sin el Big 3

Novak Djokovic clasificó al ATP Finals, pero anunció que no participará y reaparecerá en un duelo de exhibición ante Juan Martín del Potro, el 1 de diciembre en Buenos Aires. Su ausencia inauguró una era: es la primera vez en 23 años que este torneo se lleva a cabo sin la presencia de al menos uno de los tres mejores jugadores en la historia del tenis: Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic. La Tennis Masters Cup (así se llamaba entonces) de 2001 fue ganada por el australiano Leyton Hewitt. Federer aún tenía 20 años y no había explotado. De 2002 en adelante, vendría una nueva época, con 6 títulos del suizo y 7 de Djokovic; Nadal nunca pudo ser campeón del torneo.

Nalbandian, el último no europeo en alzarse con el antiguo Torneo de Maestros, en 2005.

La hegemonía europea

Siete de los ocho tenistas que estarán en Turín son de seis países (dos rusos) y del mismo continente: Europa. Solo Taylor Fritz, de Estados Unidos, no nació en el viejo continente. Una hegemonía que se ve desde hace años, pero se ha acentuado cada vez más. Como si fuese poco, los dos tenistas de reserva son también europeos: Grigor Dimitrov, de Bulgaria, y Stefanos Tsitsipas, de Grecia. Una estadística que alegrará a la argentina: no se ve un jugador nacido fuera de Europa que gane un Grand Slam desde que Juan Martín del Potro obtuvo el US Open 2009 (Fritz llegó a la final del último Abierto de Estados Unidos, pero sucumbió ante Sinner). Y, además, el último no europeo en ser campeón del ATP Finals fue David Nalbandian, en 2005.

Alcaraz-Zverev: la final de Roland Garros se repetirá en la fase de grupos. (Foto: archivo)

Zona Ilie Nastase

Jannik Sinner Daniil Medvédev Taylor Fritz Alex de Miñaur

Zona John Newcombe