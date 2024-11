El presidente de Vélez, cada vez más picante sobre el partido con Boca: "Estoy redoblando la apuesta"

Días atrás, la organización de la Copa Argentina confirmó que la semifinal entre Boca y Vélez Sarsfield se jugará el miércoles 27 de noviembre. Mientras resta por conocer el horario y la sede, desde el elenco de Liniers continúan manifestando su descontento por la situación.

Desde el Fortín planteaban que el escenario ideal era que se disputase durante la fecha FIFA del mes de noviembre. Dada la negativa, ya que desde el Xeneize alegaban que se veían perjudicados por las citaciones de sus futbolistas a sus respectivos seleccionados, Fabián Berlanga volvió a lanzar polémicas declaraciones.

Las declaraciones de Berlanga

Para comenzar, expresó: "No entendí, una comunicación de la fecha a las 11 y media de la noche... Me hizo acordar a otras épocas, 'lo ponemos a esa hora que están todos durmiendo'. Ya nos pasó en un partido que la Conmebol nos dio la bienvenida a la Copa Libertadores y tuvimos que jugar un partido desempate de no sé qué en Mar del Plata, justamente con el mismo rival... Empezás a sumar y decís 'dale, no seas malo'".

Posteriormente, el presidente de Vélez se refirió a los dichos que soltó, manifestando que prefería jugar en la Bombonera: "Entre ir y venir, perdés dos días. Son dos días de entrenamiento, descanso, recuperación y nada más. Lo hicimos por eso. En Capital no te dejan público de los dos equipos, entonces no voy a pedir la cancha de Boca para que la gente de Vélez no vaya".

Para finalizar, en su diálogo con TyC Sports, Berlanga subió la apuesta y volvió a plantear la posibilidad de jugar en la casa del Xeneize: "Lo dije en serio. Yo no quiero viajar. Si autorizan el público visitante y lo quieren jugar... Estoy redoblando la apuesta. Lo jugamos, no tengo problema".