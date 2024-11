El fuerte cruce de Garnacho con un hincha del Manchester United al llegar a la cancha: “¿Por qué no…?”

En Manchester United todo es expectativa. Todavía se espera por la llegada de Ruben Amorim a la dirección técnica, mientras el equipo tiene duelos cruciales por Europa League y Premier.

Este jueves, en el marco del partido ante el PAOK de Grecia por la Europa League, el delantero argentino Alejandro Garnacho fue titular y el defensor Lisandro Martínez ingresó desde el banco de suplentes, para una victoria clave que lo ubica dentro de la zona de clasificación a la ronda preliminar.

En la previa a este partido, el argentino se acercó a los fanáticos del Manchester United apostados en la zona para firmar autógrafos. En ese momento, un simpatizante le reclamó: "Garnacho, tenés que pasarla mejor hoy. Por favor. Pasala mejor, marcá un gol".

El video de Garnacho con el hincha

El delantero argentino no iba a dejar pasar el comentario y lejos de callar, le respondió: "¿Por qué no jugás vos?". La situación no pasó a mayores pero sentó un precedente del vínculo entre el joven delantero y sus seguidores, exigentes ante la necesidad de títulos del Manchester United.

Anteriormente, Garnacho habló de su estadía en la Selección argentina y contó cómo vivió sus primeras convocatorias. "Me costaba un poco más. Siempre que eres nuevo te cuesta adaptarte. Pero la verdad que la gente de ahí me ha tratado muy bien desde el principio. Ahora estoy cómodo", señaló.

En entrevista con el sitio oficial del Manchester United, el delantero agregó que "poco a poco" intenta "sumar minutos y ayudar". Además, señaló que está "muy ansioso por poder intentar ganar cosas con la Selección también".