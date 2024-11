La confesión de Colidio sobre el Pity Martínez y la jugada del 3-2 de River: "En los entrenamientos me..."

Facundo Colidio tiene toda la confianza de Marcelo Gallardo. Lo ha ratificado como titular tanto compartiendo dupla con Miguel Borja como único centrodelantero al lado de Pablo Solari. El ex Tigre se lo está pagando con buenos rendimientos y ahora, goles.

Este miércoles convirtió el tercero y definitivo del atractivo partido que River le ganó a Instituto por 3 a 2. No lo logró sin antes recibir una magnífica asistencia de Pity Martínez, que de a poco va sumando minutos tras su lesión y demostrando que está al nivel y que tiene jerarquía. Envió un gran pase con el revés del pie y Colidio no lo desaprovechó.

El gol de Colidio con pase del Pity

De hecho, no solo lo valoró al Pity Martínez al anotar sino que también felicitó a su compañero en entrevista, donde confesó qué venían hablando los jugadores en la previa. "Buenísima pelota me puso, creo que es la primera vez que jugamos juntos desde que volvió él. En los entrenamientos me venía diciendo que me iba a meter una pelota y hoy me dejó mano a mano. Por suerte lo pude hacer", sentenció.

Por otro lado, mostró su alegría por el gol en el Monumental de Alta Córdoba, donde antes había marcado un triplete. "Se ve que me viene bien venir a esta cancha, las dos fueron con tres goles también, obviamente hoy no fueron los tres míos pero pude convertir el último en ese arco. Muy contento por cómo jugó el equipo. Por suerte pudimos llevarnos los tres puntos que son muy importantes para lo que queda del campeonato", sentenció.

La frase de Colidio sobre el pase del Pity

"Creo que en líneas generales estuvimos bien, el primer tiempo tuvimos muchas chances, no pudimos convertir pero las que no hicimos en el primer tiempo las hicimos en el segundo. Tenemos que seguir mejorando obviamente pero creo que este es el camino", agregó el delantero de River.

Finalmente, Colidio habló del sueño del título: "El objetivo principal sabemos que es clasificar a la Copa porque es lo más importante y obviamente también tenemos que dar pelea en el campeonato apretando a los de arriba para que sepan que River va a estar siempre ahí apretando."