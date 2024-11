Es campeón del mundo, fue declarado inocente tras un juicio por violación y le ganó un juicio millonario al Manchester City

Un giro inesperado en un caso que supo ser tan polémico como mediático. El francés Benjamin Mendy, campeón del mundo con su selección en Rusia 2018, que el año pasado ya había sido declarado inocente de los ocho casos de violación de los que se lo acusaba, le ganó un juicio multimillonario a al Manchester City y el club inglés deberá pagarle cerca de 11 millones de libras (alrededor de 14 millones de dólares). ¿Por qué? Porque mientras Mendy era juzgado en un tribunal, y seguía siendo jugador del Manchester City, la institución decidió no pagarle su sueldo y, una vez que fue declarado inocente, el futbolista lo reclamó. Ahora, el Tribunal de Trabajo del Reino Unido falló en su favor.

Benjamin Mendy llegó en 2017 por 58 millones de euros al Manchester City como el defensor más caro del mundo en ese entonces. Provenía del AS Monaco que había sido campeón de la Ligue 1 y nadie creía que traería más problemas que alegrías. Después de un puñado de partidos, Mendy se lesionó los ligamentos de su rodilla. Regresó siete meses más tarde y, aunque levantaría varios trofeos con los Citizens (11), lo posterior no sería mejor. El 26 de agosto de 2021 amaneció con una noticia impactante: Benjamin Mendy era acusado de seis casos de violación y otro de agresión sexual. Entre el 2 y el 10 de septiembre estuvo en prisión preventiva, la Asociación Inglesa lo suspendió provisionalmente y el City, su club, decidió retener su salario.

Vinicius Jr. subió esta foto a sus redes y un mensaje de apoyo cuando Mendy fue declarado inocente. (Foto: @vinijr)

Luego se sumaron otras dos denuncias por violación y otra por intento de violación. Mendy fue trasladado de una prisión en Liverpool a la prisión clase A de Manchester HM Prison, conocida como “Strangeways”, a raíz del alcance mediático de su caso. En agosto de 2022, comenzó en la Corte de la Corona de Chester el juicio que lo acusaba de ocho cargos de violación (incluido el de una menor, de 17 años), uno de intento de violación y otro de agresión sexual producidas en su mansión de Mottram St Andrew, en Cheshire, entre octubre de 2018 y agosto de 2021. Según las versiones, Mendy había conocido a las mujeres en boliches bailables de la ciudad de Manchester y luego las había invitado a fiestas privadas en su mansión, donde supuestamente se habían producido los crímenes. Esa misma mansión, valuada en 5,5 millones de dólares, Mendy debió venderla para solventar los gastos de su defensa en el juicio.

En enero de 2023, sin pruebas contundentes, la Corte declaró inocente a Mendy (y a otro amigo suyo acusado, Louis Saha) de todos los cargos relacionados con seis de los ocho casos de violación. Los otros se resolvieron en junio del año pasado, meses más tarde, con el mismo desenlace. Así, Benjamin Mendy pudo regresar a su profesión luego de dos años: abandonó el Manchester City en junio de 2023 y pasó al Lorient de la Segunda División del fútbol de su país, donde disputó 15 partidos en la temporada 2023-24. Inmediatamente, el lateral izquierdo comenzó un juicio contra su ex club, el City, por los 22 meses en los que no le habían pagado su sueldo de 500.000 libras por mes (645.000 dólares).

Mendy jugó 75 partidos y marcó dos goles con los de Manchester. (Foto: @benmendy23)

Ahora, una jueza del Tribunal de Trabajo del Reino Unido ha dictaminado que el Manchester City estaba en su derecho de no pagar a Mendy durante los cinco meses que había estado bajo custodia policial (de septiembre de 2021 a enero de 2022), pero que la suspensión de la English Football Association, que le prohibía entrenar y jugar, no era razón para que el futbolista no recibiera su remuneración. Por eso, el Tribunal esolvió que el City deberá pagarle “la mayoría” de su salario a Mendy. Aunque el monto será definido en una futura audiencia, en Inglaterra especulan con que la cifra llegará a las 11 millones de libras (14 millones de dólares).

Luego del fallo a su favor, el futbolista emitió un comunicado en donde mostró su gratitud. “Tuve que esperar tres años por mi sueldo, estoy encantado con la decisión y espero sinceramente que el club haga lo correcto y pague las cantidades restantes, así como otras prometidas en el contrato, para poder finalmente dejar atrás esta difícil etapa de mi vida”. Benjamin Mendy había descrito su situación alguna vez, durante el proceso, como un “absoluto infierno”. Finalmente, parece haber recobrado un poco de aire en un controversial caso que nunca parece llegar a su fin.