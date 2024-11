El reto de Gallardo a sus dirigidos en River, por una jugada en la victoria ante Instituto: "No nos puede pasar"

River viene levantando su nivel tras la eliminación de la Copa Libertadores. Tuvo un gran partido ante Banfield y el entrenador Marcelo Gallardo confió este miércoles en los mismos futbolistas para enfrentar y vencer a Instituto como visitante, nuevamente con una muestra de mejoría desde el rendimiento.

Aún así, la materia pendiente siguen siendo algunas desatenciones defensivas que River está pagando caro. Muy caro en el caso de los goles que sufrió en la ida ante Mineiro, el tercero de ellos desde un lateral. Este miércoles volvió a recibir un tanto por esa vía y más allá de la alegría por el triunfo, Gallardo no lo dejó pasar.

El análisis de Gallardo tras el partido

En conferencia de prensa, el DT abrió haciendo un análisis del partido y de sus sensaciones. "Más allá de repetir la formación del último era seguir encontrándonos con buenas sensaciones de lo bueno que habíamos hecho con Banfield, queríamos seguir acumulando buena sensaciones y se vio, me gustó mucho el equipo, sobre todo en el primer tiempo: fuimos un equipo que dominó desde el juego y buscó más allá del gol en contra, seguimos buscando con juego sin desesperarnos, faltaba el gol que se dio en el segundo tiempo y ratificó lo bueno que veníamos haciendo".

El gol que molestó a Gallardo

Sin embargo, inmediatamente analizó el aspecto a mejorar y alertó a sus dirigidos sobre el malestar que le generó ese gol puntual. "Nos pusimos en ventaja, nos empataron a través de una jugada que no nos puede pasar y tuvimos la reacción para ganar. Hay cosas para mejorar, sobre todo en defensa, que no nos llegaron tanto pero nos hicieron dos goles. Llegamos bastante, estuvimos mejor desde la calidad de juego, eso me gusta y nos da confianza para repetirlo en los próximos partidos, es una tranquilidad", señaló.

Aún así, Gallardo se mostró conforme con el rendimiento y aseguró que es el que más se parece al pretendido. "Es lo que más me identifica, como a los hinchas de River, se habían visto algunas cosas con Banfield que se repitieron, intentaremos seguir con estas buenas sensaciones, es lo que nos proponemos cuando preparamos un partido", cerró.