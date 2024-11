Un campeón del mundo con Francia liquidó a Mbappé: "No puede ser peor que..."

El presente del Real Madrid es complicado. Poco acostumbrado a los tropiezos, el Merengue viene de caer 4-0 en el derbi ante Barcelona y, este martes, sufrió un nuevo traspié ante Milan por la UEFA Champions League. Como consecuencia, las críticas no tardaron en llegar.

En esta ocasión, uno de los principales apuntados fue Kylian Mbappé. El delantero francés fue criticado por su compatriota, Thierry Henry, quien se refirió a su flojo presente: "Creo que el equipo está frustrado con él, lo cual puedo entender, no es fácil. Tenemos que darle tiempo, pero al mismo tiempo debe aprender a jugar como un 9, tener ganas y voluntad de proyectarse”.

Henry apuntó contra el nivel de Mbappé en el Madrid.

"Bellingham está tratando de hacer y lo que se supone que debe hacer su 9, Mbappé. Casi siempre es Bellingham quien intenta hacer las carreras, hacer que el equipo juegue. Sigue siendo él quien intenta romper las líneas", añadió quien fue el DT de la Selección de Francia en los últimos Juegos Olímpicos.

Sobre la figura de Bellingham, quien doblega esfuerzos en el mediocampo del Real Madrid, Henry destacó: "¿Quién está corriendo y tratando de llegar a la meta? Es Bellingham, no tu número 9. Hay frustración. Mira el número 9. Una vez más, tu 9 no está ahí. Sé que puede suceder a veces, pero no puede ser todo el tiempo. Eso es lo que estoy tratando de decir. Sé que no es un número 9 y eso no es lo que le gusta hacer, pero, ¿crees que a Bellingham le gusta hacer estas carreras? ¿Estirar el equipo? Lo hace porque las ganas y la voluntad hablan".

"No puedes ganar partidos así con tu 10 rompiendo, regresando, tratando de defender y anotar en el otro lado. Y luego fue sustituido (Bellingham), yo también me habría enojado pateando una botella. No creo que jueguen bien como equipo. Pero con el balón él (Mbappé) también debe hacerlo, mucho más. Él mejorará porque no puede ser peor que eso. No le pedimos que retenga el balón como Didier Drogba, no le pedimos que agarre el balón y regatee a todos, sino que se proyecte cuando el equipo está alto; ya seas extremo, 9 o 10, puedes correr, incluso Rüdiger lo hizo en la primera mitad", sentenció Henry en su charla con en CBS Sports Golazo.