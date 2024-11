Por qué la ventana de noviembre será la más difícil en años para Los Pumas

Ya están confirmados los 32 jugadores que serán parte de la ventana de noviembre con Los Pumas y que tendrán por delante el desafío de confirmar el auspicioso presente del rugby argentino. Con varias ausencias importantes por distintos motivos y la presencia de jóvenes sin experiencia internacional, el equipo de Felipe Contepomi enfrentará a Italia el sábado 9 de noviembre a las 14.40 en Údine, a Irlanda el viernes 15 a las 17.10 en Dublín y a Francia el viernes 22, también a las 17.10, en París. Luego del mejor Rugby Championship de la historia, en el que vencieron a las tres potencias del hemisferio sur, Los Pumas buscarán torcer una estadística desfavorable respecto de las últimas ventanas de noviembre.

No estarán dos de las figuras de este 2024 como Marcos Kremer y Santiago Chocobares por lesión, como tampoco Emiliano Boffelli y Eduardo Bello. No fueron tenidos en cuenta Pablo Matera, sancionado, ni Mateo y Santiago Carreras (el primero fue papá, el segundo arrastra una molestia). A esas bajas se les suman las de Tomás Lavanini, Jerónimo de la Fuente, Mayco Vivas y Lucio Sordoni, aunque estas cuatro son estrictamente deportivas. En cambio, entre los 32 convocados sí aparecen jóvenes sin roce internacional que podrían hacer su debut: Santiago Pernas, de 21 años y recientemente campeón del URBA Top 12 con Alumni, Justo Piccardo, del SIC (22 años), el segunda línea Efraín Elías (20 años) y Bautista Bernasconi (23 años) y Gerónimo Prisciantelli (25 años), ambos surgidos en el CASI y actualmente en equipos italianos. A un plantel diezmado le tocará un fixture que no permite margen de error: ¿por qué parece ser una de las ventanas más exigentes de los últimos años?

Italia, en el mejor momento de su historia

Históricamente, Argentina fue más que la Azzurra y muchas veces Italia fue la única víctima de Los Pumas en noviembre. Pero este equipo italiano, desde que el argentino Gonzalo Quesada se convirtió en su head coach, atraviesa uno de los mejores momentos de su historia y parece más amenazante que nunca. En el Seis Naciones de febrero, por primera vez desde su inclusión en el 2000, Italia perdió solo dos partidos: ante Inglaterra 27-24 y frente a Italia 36-0. Luego, venció a Escocia 31-29 y a Gales 24-21 y empató 13-13 ante Francia (falló un penal en la última jugada que le hubiese dado la victoria). Aunque Los Pumas no pierden con la Azzurra desde 2008, el presente parece muy distinto. Con Quesada, Italia ha mostrado un juego más ambicioso y tiene estrellas de élite mundial como Ange Capuozzo que pueden herir cualquier defensa. Todo indica que no será “pan comido” como otros años.

Luego vendrá Irlanda, el mejor equipo del ranking mundial y flamante bicampeón del Seis Naciones que venció a Sudáfrica, último campeón de la Copa del Mundo, en julio (25-24; antes, los Springboks habían ganado 27-20). Aunque supo ser una suerte de clásico y Los Pumas pueden jactarse de haber vencido al Trébol tres de sus cuatro enfrentamientos en Copa del Mundo (1999, 2007 y 2015; perdieron en 2003), el presente es muy diferente: Irlanda ganó 8 de los últimos 9 cruces entre ambos. Y el último antecedente en Dublín, en 2021, no alimenta la esperanza: fue una categórica victoria verde por 53-7. Además, Irlanda tiene una característica: son la única potencia a la que Argentina jamás ha vencido como visitante.

Francia será el tercer y último escollo. Los galos son uno de los mejores cuatro seleccionados del mundo desde hace tiempo (junto con Irlanda, Sudáfrica y Nueva Zelanda) y no terminan fuera de los dos mejores del Seis Naciones desde 2019. En la ventana de junio pasada, Los Pumas y Francia se repartieron una victoria por lado, pero los europeos habían viajado con un equipo completamente alternativo. Ahora, además del resto de los titulares, regresará su estrella Antoine Dupont, el mejor jugador del mundo, y gozarán de la localía. Desde 2016 a esta parte, Argentina solo pudo ganarle una vez al equipo que ahora dirige Fabien Galthié (cinco meses atrás); y no le gana como visitante desde 2014.

La estadística que preocupa

La ventana de noviembre suele ser un desafío mayúsculo para Los Pumas, ya que consiste en enfrentar a potencias del norte y de visitante. Tanto, que ganar más de uno de los partidos venideros parece casi una utopía. Hace 10 años no consiguen algo similar, cuando vencieron a Italia y Francia en 2014. Desde entonces, el balance es de 4 triunfos y 12 derrotas. En 2006 fue la última vez que Los Pumas se fueron de Europa con más victorias que derrotas (le ganaron a Inglaterra e Italia y perdieron con Francia). Es decir, la racha negativa que quieren revertir lleva 18 años de vigencia. Pero no solo es difícil para Argentina y la estadística lo demuestra: Nueva Zelanda no concluye la ventana de noviembre con saldo positivo desde hace dos años, Sudáfrica, desde hace 11 y Australia, desde hace 26. Los Pumas no son candidatos en dos de sus tres partidos (pese al momento de Italia, frente a ellos siguen siéndolo). Pero tampoco lo eran en el Rugby Championship y sorprendieron a más de uno. Habrá que confiar.

