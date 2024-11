La peculiar arenga de Costas a los hinchas de Racing, pensando en la final de Paraguay: "¡Vamos a...!"

Racing está en estado de gracia. Este miércoles le ganó por 2 a 0 a Barracas Central como visitante en la Liga Profesional y quedó a cinco unidades de Vélez y Huracán, los líderes del campeonato. Todo, en medio de la expectativa por la gran final de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro.

El entrenador Gustavo Costas está feliz. Lo demuestra en la conferencia de prensa, mientras le preguntan por el rendimiento de su equipo. "Sabíamos que debíamos tener calma para abrir el partido y los chicos lo hicieron muy bien, sobre todo porque las sociedades que tuvimos por los costados que pudieron sacar ventaja. Ellos hicieron que el partido fuera fácil y creo que podríamos haber sacado una diferencia más grande", expresó.

La arenga de Costas

Al respecto del triunfo con la mente en la Sudamericana, el DT de Racing se sinceró: "La hicimos fácil hoy porque los partidos contra estos equipos que se meten atrás nos cuestan y además estos días la gente está muy metida con la Copa y lo mismo pasa con el jugador. Es muy difícil meterlo en el campeonato pero pudimos demostrar que estamos para dar pelea. Ojalá se nos den los resultados y podamos soñar también con este título", dijo.

Aún así, Costas no se saca la final ante Cruzeiro de la cabeza, y confiesa cómo habla con los jugadores para meterlos en partido a partido. "Les hablo todo el día. Estamos en un club grande como Racing y no se puede regalar el campeonato, tenemos que meternos y hoy estamos ahí arriba. No está nada perdido. Es un campeonato raro, puede pasar cualquier cosa y no tenemos que preocuparnos por si gana Huracán, Vélez, los que están arriba. Hay que sumar de a tres y darle para adelante".

De hecho, aunque advirtió que "no quisiera hablar mucho de ese tema", Costas no puede evitar la expectativa y se refirió a la ausencia de hinchas para el partido ante Independiente Rivadavia, en la previa al viaje. "Quisiera que la gente esté, que estemos todos juntos porque este grupo se lo merece. Es una lástima jugar con estadio vacío porque sería la despedida antes de la final en Paraguay. Me duele, me dolería jugar a puertas cerradas", explicó.

En ese sentido, le pidieron un mensaje para los simpatizantes en la previa al partido ante Cruzeiro. "A la gente de Racing qué les puedo decir. Que sigamos todos juntos y vayamos a Paraguay todos juntos. ¡Vamos a copar Paraguay!".