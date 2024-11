El lamento del Gato Oldrá tras la dura goleada del Tomba ante Boca: "Tuvimos errores que..."

Godoy Cruz sufrió una dura derrota. El Tomba debía ganar o al menos sumar para meterse en el lote de los clasificados a la Copa Libertadores 2025. Enfrentaba a un necesitado Boca Juniors, que comenzó perdiendo pero se repuso y terminó redondeando una contundente goleada.

El entrenador Daniel Oldrá terminó golpeado tras el resultado y así lo mostró en conferencia de prensa. Consultado por un evaluación del partido, señaló: "Hacer un análisis muy fino no lo puedo hacer. El partido se hizo de ida y vuelta, lo abrimos rápido pero no lo pudimos sostener unos minutos más y ya nos fuimos al entretiempo 2 a 1. Más conociendo a los delanteros que tiene Boca. Normalmente nosotros no somos un equipo que se mete atrás, buscamos siempre el arco contrario. Sabíamos que en una contra nos podía llegar la fatalidad que tuvimos, a pesar de que después lo fuimos a buscar. Tuvimos un par de situaciones para el 3 a 2, podríamos habernos mantenido en partido, pero después se hizo muy cuesta arriba".

Daniel Oldrá en la Bombonera. (Foto: FotoBaires)

"La derrota fue por los errores que tuvimos y más sabiendo que a Boca no se le puede dar una ventaja. Si después vas a ver las situaciones de gol creo que vamos a estar muy parejos. Pero nosotros tuvimos errores que lamentablemente fueron goles", señaló después.

Por otro lado, Oldrá contó por qué piensa que ante la paridad de situaciones de gol lo ganó Boca. "El partido fue de ida y vuelta, yo creo que el resultado estuvo en los errores que tuvimos. Nosotros lamentablemente lo pagamos con gol y ellos lo salvaron con la pierna de algún defensor o el arquero", señaló. En ese contexto, agregó: "Por supuesto que no me voy contento por el resultado porque fue amplio, pero creo que el equipo siempre se brindó y pensó en el arco contrario".

Por último, se refirió a si Godoy Cruz va a sumar refuerzos para el año que viene. "Cuando termine el torneo lo pensaremos. Por ahora nosotros estamos esperanzados en terminar lo más altos posible. A partir de ahí, entre los dirigentes se hablará. Seguramente refuerzos van a venir porque es un plantar joven, hay muchos futbolistas y seguro algunos se van a ir", cerró Oldrá.