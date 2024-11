Quién es Enzo Barrenechea, la sorpresa en la lista de Scaloni que debutó contra Messi

Lionel Scaloni dio la lista de los 28 futbolistas convocados a la Selección argentina para la próxima doble fecha de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026. El flamante campeón del mundo visitará a Paraguay el 14 de noviembre y recibirá, en la Bombonera, a Perú el martes 19. Entre los convocados, además del regreso de Emiliano “Dibu” Martínez luego de la suspensión, se destaca la presencia de un apellido conocido por pocos: el de Enzo Barrenechea. Un futbolista de 23 años que surge como variante en el mediocampo, fue compañero del Dibu por unos días, juega actualmente en el Valencia y debutó como profesional nada menos que ante Lionel Messi, ahora su compañero.

#SelecciónMayor uD83DuDCCB Lista de convocados por Lionel Scaloni para la doble Fecha FIFA de Eliminatorias ante #Paraguay uD83CuDDF5uD83CuDDFE y #Perú uD83CuDDF5uD83CuDDEA pic.twitter.com/qWxU4ryLer — uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Selección Argentina ??? (@Argentina) November 5, 2024

Enzo Alan Tomás Barrenechea nació en Villa María, provincia de Córdoba, el 22 de mayo de 2001. Se formó en las inferiores de Newell's, pero antes de que pudiera hacer su debut profesional, en 2019, fue vendido por 3,1 millones de dólares al Sion de Suiza. Fue solo una escala antes de aterrizar en Turín para convertirse en refuerzo de la Juventus Next Gen, el segundo equipo de la Vecchia Signora. Poder pensar en la Serie A era una gran oportunidad para Barrenechea, pero no por eso se le hizo sencilla la elección. “Fue una decisión difícil cuando vino la propuesta de la Juventus. No me veía en otro club que no fuera Newell's, era mi máximo sueño jugar y debutar ahí, pero era un gran paso en mi carrera y podía ayudar en lo económico al club”, declaró en aquel entonces. Cuando llegó al equipo, según reveló en una entrevista con Gastón Edul, le dijeron que “tenía cosas de Leandro Paredes”. Curiosamente, el ex Boca llegaría a la Juventus algunos mercados de pases después.

En la suerte de Reserva de la Juve lo pasaron de volante mixto a número 5 y rindió, pero se lesionó los ligamentos de su rodilla el 22 de mayo de 2021. “El día de mi cumpleaños no me lo voy a olvidar jamás. A los 2 minutos del segundo tiempo contra Genoa me rompí los cruzados. Cuando me enteré, se me vino el mundo abajo”. Reapareció en febrero de 2022 y de a poco recuperó terreno. El 2 de noviembre de ese año tuvo su esperado bautismo en el primer equipo de la Juventus. Fue nada menos que ante el París Saint-Germain de Lionel Messi, por UEFA Champions League. “Fue una locura, un día que va a quedar para siempre grabado en mí. Fueron muchas cosas en muy poco tiempo, pero les digo a todos que mi debut pasó a segundo plano porque para mí lo mejor y lo más lindo que me pasó es haber conocido a Leo, darle un abrazo y decirle que lo cagaba amando”, dijo.

En el Frosinone, Barrenechea mostró el nivel que lo metió en el radar de Scaloni. (Foto: @enzo_barrenechea8)

En la temporada 2023-24 fue cedido al Frosinone, también de la Serie A, y allí tuvo mucho más rodaje: jugó 39 partidos y anotó un gol. Y en este último verano europeo lo compró el Aston Villa de la Premier League, como parte de una transacción a cambio de Douglas Luiz, por 8 millones de euros más otros 3 por posibles bonificaciones. Los de Unai Emery, sin embargo, después de que compartiera plantel con el Dibu Martínez solo por unos días y de un amistoso, lo cedieron al Valencia, donde está actualmente. Al arribar a la ciudad que ahora está acechada por una catástrofe climática, se acordó de Mario Kempes, Pablo Aimar y Roberto Ayala, entre otros: “Vengo a un gran club, con mucha historia, si bien no está en un momento bueno; pero saldremos de esto. La decisión viene por la cantidad de argentinos que hicieron historia aquí. Yo vengo a hacer mi camino, a dar lo mejor y quién dice que no pueda hacer carrera acá”, declaró.

Mirá el primer gol de Barrenechea en España

Su equipo está último en LaLiga y Barrenechea lleva jugados siete partidos. Hace pocos más de una semana, por la 11º fecha, tuvo su bautismo de gol en España, en un 1-1 ante Getafe. Pese al mal presente colectivo del Valencia, hizo los méritos suficientes para ganarse el llamado de Scaloni y ahora será pieza de recambio para Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y compañía. El año pasado, Italia lo había sondeado para llevarlo a la selección, pero el cordobés fue contundente sobre sus aspiraciones: “Si no es en la Selección argentina no juego en ningún lado. Estoy esperando cumplir mi sueño. Si bien uno lo veía lejos, el sueño está siempre ahí, las ganas de estar están siempre”. Y Enzo Barrenechea lo cumplió.