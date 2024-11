Qué tiene que pasar para que Djokovic no se clasifique al ATP Finals por primera vez en 7 años

Alexander Zverev (nuevo 2º del ranking ATP) es el último campeón de Masters 1000 de la temporada tras su conquista en París-Bercy luego de un lapidario 6-2 y 6-2 al local Hugo Humbert en la final. Un torneo que el ahora número 5 del mundo y anterior campeón en la capital francesa, Novak Djokovic, no disputó. A raíz de su ausencia, el serbio perdió los 1000 puntos que defendía por su conquista en 2023 y se le complicó el panorama de cara al ATP Finals de Turín, que reúne a los 8 tenistas que más puntos cosecharon a lo largo del año. Está cerca de blindar su plaza, pero una combinación de resultados podría marginarlo del último certamen del año por segunda vez desde 2006 (no estuvo en 2017).

Zverev ganó en París-Bercy su tercer Masters 1000 de la temporada. (Foto: @usopen)

El de Djokovic es uno de los peores años a nivel resultados en mucho tiempo (más allá de la enorme alegría que significó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París) y una ausencia en el torneo que ha ganado siete veces sería un verdadero golpe de escena. El 2024 es el primer año en el que el serbio no gana títulos ATP desde 2006 y el segundo (además de 2017, año de su lesión en el codo) desde 2010 en el que no conquista ningún Grand Slam. En caso de no clasificar al ATP Finals también sería su segunda ausencia desde 2006 (la otra, en 2017). Por ahora, Djokovic está virtualmente clasificado, pero lo cierto es que el serbio no competirá esta semana y sus tres perseguidores en el ranking, sí, por lo que podrían superarlo. El ATP Finals se disputará en el Inalpi Arena de Turín entre el 10 y el 17 de noviembre.

¿Qué necesita Djokovic que no suceda?

Djokovic, actualmente, está en el 6º puesto de la clasificación al ATP Finals, con 3.910 puntos. Lo siguen el noruego Casper Ruud, 7º con 3.855 puntos, el australiano Alex de Miñaur, 8º con 3.745; y el ruso Andrey Rublev, 9º con 3.720. El serbio no sumará puntos esta semana ya que confirmó que no jugará ningún torneo. En cambio, de Miñaur competirá en el ATP 250 de Belgrado y Ruud y Rublev lo harán en el ATP 250 de Metz. ¿Qué tiene que pasar para que Djokovic no clasifique a Turín? Que de Miñaur y Rublev sean campeones en Belgrado y Metz, respectivamente, y que Casper Ruud alcance al menos las semifinales en Francia. Cabe aclarar que el australiano y el moscovita son los primeros preclasificados en sus competencias, por lo que no sería extraño que tuviesen éxito.

Andrey Rublev, uno que podría complicar el fin de año de Djokovic. (Foto: archivo)

Las probabilidades son escasas, pero existen y vuelven emocionante la penúltima semana de la temporada tenística. Cuatro jugadores para tres lugares, puesto que el búlgaro Grigor Dimitrov ya no tiene posibilidades matemáticas de acceder al ATP Finals (está 10º, con 3.340 puntos). Si bien Djokovic aseguró que a sus 37 años su foco está puesto en los Grand Slam y en representar a Serbia en Copa Davis, no estar entre los mejores ocho de la temporada sería una gran desilusión. Y hay que mencionar que, por default, perdería 1.300 puntos porque sería incapaz de defender el título del año pasado en Turín, lo que además comprometería su posición en el ranking. El 2024 siempre será recordado por ser testigo del primer oro del 24 veces campeón de Grand Slam, pero a la vez representa el segundo peor año a nivel títulos en casi dos décadas. Si quiere volver a empuñar una raqueta antes de fin de año y soñar con un trofeo a nivel ATP, Djokovic deberá esperar que Ruud, de Miñaur o Rublev no estén iluminados esta semana.

París 2024, lo más destacado de Nole en una temporada sobria. (Foto: archivo)

Así está la carrera al ATP Finals