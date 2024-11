La reunión secreta de los sponsors de Colapinto con el dueño de una escudería top: ¿otra señal para 2025?

Antes de que diera comienzo el cronograma del Gran Premio de Brasil, la noticia más relevante en el mundo de la Fórmula 1 giraba en torno a un supuesto interés de Red Bull sobre Franco Colapinto. Esto ya sea para la segunda escudería, Racing Bull, como para el equipo estrella que tiene al líder Max Verstappen. La especulación gira en torno a una posible salida del compañero del neerlandés, Checo Pérez.

Algunos rumores y otras certezas fueron motivando que el tema tome cada vez más notoriedad. Terminó de estallar el sábado por la mañana, cuando se vio al jefe de la escudería Red Bull, Christian Horner, salir del box de hospitality de Williams, donde se encontraba su colega, James Vowles, quien se tomó con humor e ironía el encuentro, con el objetivo de bajarle la espuma.

Horner visitó el hospitality de Williams

El que no se tomó el tiempo de bromear al respecto fue el propio Horner, quien expresó: "Sería un mal jefe si no averiguara si está disponible". Parece que su objetivo no es ser mal jefe, porque según lo que publicó el medio Carburando, ya hubo una reunión entre él mismo y algunos sponsors de Colapinto.

Horner se reunión con sponsors de Colapinto. (Foto: EFE)

En la mesa dispuesta en el circuito Interlagos de San Pablo estuvo reunido Horner con Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, junto a los fundadores de Globant, Martín Migoya y Guibert Englebienne. Se trata de dos de las marcas más importantes de las que apoyan a Colapinto.

El mismo medio señaló que no hubo avances sobre cuáles son los requisitos contractuales ni mucho menos sobre la posibilidad de un anuncio. Pero el interés de la escudería Red Bull ya es una ventaja en si mismo.