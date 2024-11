Encuesta: ¿coincidís con Mauricio Macri sobre la gestión de Riquelme en Boca Juniors?

El expresidente de Boca, Mauricio Macri, quien comandó una era dorada para el club Xeneize, fue crítico de la gestión de Juan Román Riquelme al mando de dicha institución. El líder del PRO cuestionó las decisiones futbolísticas que ha tomado el ídolo y sostuvo que está más preocupado "por Boca que por el país".

"El club está tomado por un personalismo enfermizo de Riquelme, que le hizo daño a Boca y lo ha llevado a un lugar de destrato hacia afuera y hacia adentro, y de no convivencia. Me duele en el alma", comentó Macri en TN y sumó que "Esto va más allá de lo que pasa en la cancha, no puedo creer en lo que han transformado a Boca".

